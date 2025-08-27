10 hours duty in private institutions very soon? five major changes discussed in Maharashtra cabinet meeting निजी संस्थानों में अब 10 घंटे की ड्यूटी? कैबिनेट में 5 बड़े बदलावों पर चर्चा; दायरे में कौन-कौन से दफ्तर?, Maharashtra Hindi News - Hindustan
महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने कहा है कि इस अधिनियम के प्रावधान वैसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अभी तक यह कानून 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता था।

Pramod Praveen हिन्दुस्तान टाइम्स, मुंबईWed, 27 Aug 2025 09:22 AM
महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अब प्रतिदिन 9 की जगह 10 घंटे काम करने पड़ सकते हैं। काम के घंटे बढ़ाने का एक प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग के सामने रखा गया, जिस पर खूब चर्चा हुई। खबर है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में महत्वपूर्ण बदलाव करके निजी संस्थानों में कर्मचारियों के अधिकतम कार्य घंटों को वर्तमान नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन करने की योजना बना रही है, जो राज्य भर में दुकानों, होटलों और मनोरंजन स्थलों जैसे स्थानों में लागू होगा और वहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए काम के घंटों को नियंत्रित करेगा।

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के श्रम विभाग ने इस कदम पर एक प्रस्तुति दी। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि इस पर चर्चा के दौरान, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर और स्पष्टता की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम विभाग 2017 के कानून में लगभग पाँच बड़े बदलाव करने पर विचार कर रहा है, जिनमें सबसे अहम काम के घंटों में बढ़ोत्तरी है।

एक बार में अधिकतम 6 घंटे काम

श्रम अधिनियम की धारा 12 में प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है, "किसी भी वयस्क कर्मचारी को किसी भी प्रतिष्ठान में किसी भी दिन 10 घंटे से ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं होगी।" इसके अलावा, इसमें यह भी प्रस्तावित किया गया है कि किसी भी वयस्क को एक बार में छह घंटे से ज़्यादा काम करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उसे उसी दौरान आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। फिलहाल, कोई कर्मचारी एक बार में अधिकतम पाँच घंटे ही काम कर सकता है।

ओवरटाइम बढ़ाने का भी प्रस्ताव

श्रम विभाग ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम की अवधि को तीन महीनों में 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने का भी प्रस्ताव रखा है। फिलहाल, एक दिन में अधिकतम कार्य समय 10.5 घंटे (ओवरटाइम सहित) निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर अब 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। जरूरी काम की स्थिति में, प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय की 12 घंटे की सीमा को भी हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी ऐसी स्थिति में काम करने की अधिकतम सीमा नहीं रह जाएगी।

दायरे में कौन-कौन से दफ्तर?

विभाग ने कहा है कि इस अधिनियम के प्रावधान वैसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अभी तक यह कानून 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता था। यानी बड़ी दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, एम्युजमेंट पार्क या अन्य मनोरंजन केंद्र जैसे संस्थान इसके दायरे में आएंगे। एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मंत्री प्रावधानों और उनके प्रभाव पर ज़्यादा स्पष्टता चाहते थे, इसलिए फिलहाल इस पर फैसला टाल दिया गया है।