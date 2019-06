Vicky Kaushal को सैम मानेकशॉ के लुक में देखकर कुछ ऐसा था उनके पिता शाम कौशल का रिएक्शन, जानिए

बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल ने एक बार फिर मेघना गुलजार के साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं। जिसका खुलासा कल विक्की कौशल ने अपने सोशल अकाउंट से किया था। विक्की कौशल ने कल जिस फिल्म का ऐलान किया है वह एक मेघना गुलजार की नई बायोपिक फिल्म है जिसका नाम 'सैम' है। फिल्म में विक्की कौशल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के हीरो सैम मानेकशॉ का किरदार निभाएगें। विक्की का फर्स्ट लुक भी जारी हो गया, जिसमें वह हू बा हू मानेकशॉ की तरह दिख रहे हैं। विक्की का फर्स्ट लुक देखने के बाद फैंस काफी खुश हैं। इसी बीच इस अनाउंसमेंट के बाद विक्की कौशल के पिता शाम कौशल की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Post 1971 war victory & his other heroic fearless deeds Field Marshal Manek Shaw was my hero in Punjab during college days.I had never imagined that one day my son will play his role in a film. Gratitude & thanking God for His kindness.Thank u @meghnagulzar @RonnieScrewvala 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/UgjZ8Vx8xD