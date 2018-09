दिल का दौरा पड़ने से हॉलीवुड स्टार बर्ट रेनॉल्ड्स का निधन

हॉलीवुड के मेगास्टार बर्ट रेनॉल्ड्स का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। सीएनएन के अनुभवी अभिनेता के ऐजेंट टॉड आइजनर के हवाले से ये कहा है कि, ‘स्मोकी एंड द बैंडिट’ और ‘बूगी नाइट्स’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके अपने हैंडसम लुक के लिए लोकप्रिय बर्ट रेनॉल्ड्स का गुरूवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

हॉलीवुड के मेगास्टार बर्ट रेनॉल्ड्स का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। बर्ट को हॉलीवुड का सेक्स सिंबल माना जाता था। वो निर्देशन में भी हाथ आजमा चुके थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, उन्होंने ही फ्लोरिडा में बर्ट रेनॉल्ड्स इंस्टीट्यूट फॉर फिल्म एंड थिएटर की स्थापना की थी। इसके साथ-साथ उन्होंने हॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्में की हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है।

