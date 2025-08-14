Youths making drugs by searching on internet and using YouTube Indore doctors reveal after postmortem इंटरनेट पर सर्च कर यू-ट्यूब से ड्रग्स बना रहे युवा, इंदौर के डॉक्टर के खुलासे से हड़कंप, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Youths making drugs by searching on internet and using YouTube Indore doctors reveal after postmortem

इंटरनेट पर सर्च कर यू-ट्यूब से ड्रग्स बना रहे युवा, इंदौर के डॉक्टर के खुलासे से हड़कंप

इंदौर के दो एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एम वॉय हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जो खुलासा किया है, उससे हड़कंप मच गया है। पोस्टमार्टम विभाग ने बताया है इंदौर के युवा यू-ट्यूब देखकर ड्रग्स बना रहे हैं। आइये जानते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 14 Aug 2025 02:58 PM
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो डॉक्टर का होश उड़ा दिया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग और एम वॉय हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम विभाग ने एक सनसनीखेज जानकारी दी है। उनके अनुसार, युवा हर दिन नशे के लिए ब्राउन शुगर या अन्य महंगे ड्रग्स नहीं खरीद सकते, वे इंटरनेट पर सर्च करके और यूट्यूब देखकर न केवल नशीले ड्रग्स बनाना और उनका सेवन करना सीख रहे हैं, बल्कि अपने साथियों को भी यह सिखा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब इंटरनेट पर सर्च करके और यूट्यूब देखकर अपने कमरे में तैयार किए गए ड्रग्स के ओवरडोज के कारण एक नेपाली युवक की मौत हो गई। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ बीके सिंह और उनकी टीम के प्रोफेसर जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि विजय नगर पुलिस स्टेशन के एएसआई अर्जुन सिंह परिहार अज्ञात कारणों से एक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम वॉय हॉस्पिटल लाए।

सीआईडी सीरियल जैसी क्राइम स्टोरी में थ्रिल और सस्पेंस

पोस्टमार्टम जांच करने वाले डॉ तोमर ने बताया कि एएसआई परिहार के अनुसार मृत युवक नेपाल का था और होटलों में शेफ यानी रसोइया का काम करता था। जब शव पोस्टमार्टम के लिए उनके सामने लाया गया, तो उन्होंने देखा कि उसकी शारीरिक बनावट हड्डी-कट्टी थी। प्रथम दृष्टया मृतक मृत्यु से पहले स्वस्थ प्रतीत होता था, यानी उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी।

उसके शरीर पर कोई चोट या निशान नहीं थे, और न ही मामला आत्महत्या का लग रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल और जांच का विषय था कि जब सब कुछ ठीक था, तो अकाल मृत्यु क्यों हुई? लेकिन पोस्टमार्टम जांच कर रही टीम इस नौजवान की अकाल मृत्यु की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी, और मामला सीआईडी सीरियल की क्राइम स्टोरी की तरह थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर होता जा रहा था।

जांघ की नस में ऑलपिन की नोक जैसा निशान

पोस्टमार्टम करने वाली टीम को हर कोण से जांच के बावजूद मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक डॉ तोमर की नजर शव की जांघ की नस पर ऑलपिन की नोक जैसे छोटे से छेद पर पड़ी। गौर से देखने पर प्राइवेट पार्ट के नीचे जांघ के जोड़ की नस (फेरोमल आर्टरी) में सुई की नोक जैसे कुछ बारीक छेद दिखे, जो अंडरवियर की निचली किनारी से ढके होने के कारण पहले नजर नहीं आए थे। यह देखते ही डॉ के चेहरे पर अचानक एक अलग तरह की चमक आ गई।

पुलिस के साथ क्राइम सीन का दौरा

जांघ की फेरोमल आर्टरी पर बारीक छेद देखने के बाद फोरेंसिक मेडिसिन टीम पुलिस अधिकारी एएसआई के साथ नेपाली युवक के कमरे पर क्राइम सीन का दौरा करने पहुंची। यहां नेपाली युवक अपने दोस्त के साथ विजय नगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। मृतक के साथी से पूछताछ में पता चला कि मृत नेपाली युवक होटल में शेफ था। पहले वह गुड़गांव में काम करता था और कुछ दिनों पहले ही इंदौर आया था।

टैबलेट के पत्ते, लाइटर, चमच और इंजेक्शन की सुई से खुला राज

डॉ तोमर ने जब कमरे की बारीकी से जांच की, तो वहां मृतक का बंद मोबाइल, दर्द निवारक टैबलेट के दो पत्ते, एक चमच जिस पर सफेद पाउडर जैसा कुछ चिपका था, और चमच के पास एक लाइटर मिला। जब डॉ तोमर ने टैबलेट के पत्ते पर नाम पढ़ा तो वे चौंक गए, क्योंकि यह टैबलेट बहुत गंभीर दर्द होने पर अत्यंत सावधानी के साथ दी जाती है और बिना डॉक्टर के पर्चे के उपलब्ध नहीं होती। इस विशेष टैबलेट (डॉक्टरों के अनुरोध पर नाम नहीं लिखा गया) के दो पत्ते वहां मौजूद थे।

मृतक के बंद मोबाइल को चार्ज करके उसकी सर्च हिस्ट्री जांचने पर पता चला कि वह यूट्यूब पर बताई गई विधि के अनुसार दर्द निवारक दवा को चम्मच पर गर्म करके नशीला ड्रग्स तैयार करता था और फिर उसे इंजेक्शन के जरिए जांघ की नस में डालकर नशा करता था। डॉ तोमर के अनुसार, इस विशेष टैबलेट से बने ड्रग्स के ओवरडोज के कारण ही नेपाली युवक की मृत्यु हुई।

मृतक के रूम पार्टनर ने खोला चौंकाने वाला राज

ड्रग एडिक्ट मृतक के रूम पार्टनर ने बताया कि वह इंजेक्शन लेकर बार-बार बाथरूम जाता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताता था और न ही मुझे कुछ समझ आता था। उसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके उसका कोई दोस्त टैबलेट से बने ड्रग्स को इंजेक्शन के जरिए जांघ की नस में लगाने का तरीका सिखाता था।

