Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़youth shot himselg during reel shoot conspire to register case against three police
रील बनाते समय लगी गोली, फंसाने के लिए 3 लोगों को पर कर दिया केस; कैसे हुआ पर्दाफाश
संक्षेप: मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक देसी पिस्टल के साथ रील बना रहा था। रील बनाने के दौरान गोली चल गई और युवक घायल हो गया। बाद में युवक का मन बदला और इस हादसे को हत्या की कोशिश बताकर तीन लोगों को झूठे केस में फंसाने का प्लान बनाया। लेकिन पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया।
Wed, 19 Nov 2025 11:06 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सतना
मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक देसी पिस्टल के साथ रील बना रहा था। रील बनाने के दौरान गोली चल गई और युवक घायल हो गया। बाद में युवक का मन बदला और इस हादसे को हत्या की कोशिश बताकर तीन लोगों को झूठे केस में फंसाने का प्लान बनाया। केस में फंसाने की कोशिश करते हुए युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हो गया। पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
