MP: युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों का आरोप- भाजपा मंत्री के करीबी ने किया कांड

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Youth shot dead, family alleges a close associate of a BJP minister orchestrated the incident
राहुल एक शादी समारोह से निकलकर सड़क पार कर रहा था, तभी कार सवार कुछ युवकों ने बहस के बाद उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि आरोपी जेपी कांकर प्रदेश सरकार में मंत्री और भिंड जिले के बीजेपी के कद्दावर नेता के करीबी रिश्तेदार हैं।

Mon, 1 Dec 2025 07:06 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
मध्य प्रदेश के भिंड जिले से राहुल गुर्जर नामक युवक की हत्या करने का मामला आया है। जानकारी के मुताबिक, राहुल एक शादी समारोह से निकलकर सड़क पार कर रहा था, तभी कार सवार कुछ युवकों ने बहस के बाद उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि आरोपी जेपी कांकर प्रदेश सरकार में मंत्री और भिंड जिले के बीजेपी के कद्दावर नेता के करीबी रिश्तेदार हैं।

बहस के बाद गोली मारकर की हत्या

जानकारी के अनुसार, राहुल गुर्जर के गौरव गांव में आयोजित एक शादी समारोह से निकलकर सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान एक कार आती है और उसमें सवार युवकों की गौरव से किसी बात को लेकर बहस होनी शुरू हो जाती है। विवाद गहराने लगता है, इतने में कार सवारों में से एक ने अचानक राहुल के ऊपर गोली चला दी। गोली सीधे राहुल के पेट में लगी और उसके शरीर से खून बहने लगता और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जानकारी के मुताबिक, राहुल की मौत मौके पर ही हो जाती है।

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

वारदात के बाद हमलावर कार समेत फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और जांच शुरू की। पुलिस ने जेपी कांकर एवं दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से गांव में भारी आक्रोश और शोक का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

परिजनों का आरोप भाजपा मंत्री के करीबी ने किया कांड

परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी जेपी कांकर प्रदेश सरकार में मंत्री और भिंड जिले के बीजेपी के कद्दावर नेता के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। ऐसे में हत्या के बाद गुर्जर समाज में भारी नाराजगी है। गांव में पुलिस बल तैनात है और हालात नियंत्रित बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर जेपी कांकर समेत दो अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार