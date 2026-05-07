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बुरहानपुर में शिकायत नहीं सुनी गई तो युवक ने थाने में लगाई खुद को आग, गंभीर हालत में भर्ती; मचा हड़कंप

May 07, 2026 11:20 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुर
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बुरहानपुर कोतवाली थाना परिसर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश कर ली। युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

बुरहानपुर में शिकायत नहीं सुनी गई तो युवक ने थाने में लगाई खुद को आग, गंभीर हालत में भर्ती; मचा हड़कंप

बुरहानपुर कोतवाली थाना परिसर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश कर ली। युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, लेकिन सुनवाई नहीं होने से नाराज़ होकर उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस वाले ना बचाते तो चली जाती जान

मामला बुरहानपुर के खैराती बाजार क्षेत्र का है, जहां रहने वाला युवक बबलू वानखड़े अपनी शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचा था। युवक का आरोप है कि उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और न ही उसकी बात सुनी जा रही थी। इसी बात से आक्रोशित युवक ने थाना परिसर में ही खुद पर पेट्रोल डाल लिया और आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों ने तुरंत उसे बचाया, लेकिन तब तक युवक गंभीर रूप से झुलस चुका था। घटना के बाद थाना परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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पुलिस कर रही जांच

घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर शिकायत सुनी जाती तो युवक इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और युवक को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए क्या मजबूरी रही, इसकी जांच की जा रही है।

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थाना परिसर में आत्मदाह की कोशिश जैसी घटना ने पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई सामने आती है।

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रिपोर्ट- गोपाल / NZ टीम

Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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