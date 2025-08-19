बेटी से बात नहीं करने देता था, गुस्से में शख्स ने चौकीदार की हत्या कर दी; जंगल में छिपाया शव

मध्यप्रदेश के मैहर में एक युवक ने चौकीदार की हत्या कर शव जंगल में छिपाया। पुलिस को आरोपी ने बताया कि चौकीदार अपनी बेटी से उसकी बात नहीं होने दी। इससे वो तिलमिला गया और दला लेने के लिए बांस के डंडे से हत्या की।

मध्यप्रदेश के मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के भितरी जंगल में चौकीदार संतोष कुमार कोल की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या का कारण चौंकाने वाला है। आरोपी युवक मृतक की बेटी से बातचीत करता था, जिसका चौकीदार पिता विरोध करता था। इसी रंजिश में आरोपी ने चौकीदार की हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त को मृतक की पत्नी सुंदरिया कोल ने अपने पति संतोष कुमार कोल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी रात मृतक की बाइक भितरी जंगल में खड़ी मिली। अगले दिन, 14 अगस्त को, जंगल से संतोष का शव बरामद हुआ। एफएसएल टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और मौके से मोबाइल फोन, चाबियों का गुच्छा और टिफिन बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी हथियार से वार कर हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी।

गांव के युवक पर शक, कबूला जुर्म जांच के दौरान पुलिस को गांव के ही युवक रजनीकांत उर्फ रोहित कोल पर शक हुआ। हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने हत्या की साजिश और वारदात की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि मृतक ने उसे कई बार अपनी बेटी से बात करने से रोका और सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने 13 अगस्त की रात बांस के डंडे से संतोष पर हमला कर हत्या कर दी।