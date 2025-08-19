Youth Kills Watchman Father Over Dispute About Talking to Daughter in Madhya Pradesh बेटी से बात नहीं करने देता था, गुस्से में शख्स ने चौकीदार की हत्या कर दी; जंगल में छिपाया शव, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Youth Kills Watchman Father Over Dispute About Talking to Daughter in Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश के मैहर में एक युवक ने चौकीदार की हत्या कर शव जंगल में छिपाया। पुलिस को आरोपी ने बताया कि चौकीदार अपनी बेटी से उसकी बात नहीं होने दी। इससे वो तिलमिला गया और दला लेने के लिए बांस के डंडे से हत्या की।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, मैहरTue, 19 Aug 2025 12:38 PM
मध्यप्रदेश के मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के भितरी जंगल में चौकीदार संतोष कुमार कोल की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या का कारण चौंकाने वाला है। आरोपी युवक मृतक की बेटी से बातचीत करता था, जिसका चौकीदार पिता विरोध करता था। इसी रंजिश में आरोपी ने चौकीदार की हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त को मृतक की पत्नी सुंदरिया कोल ने अपने पति संतोष कुमार कोल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी रात मृतक की बाइक भितरी जंगल में खड़ी मिली। अगले दिन, 14 अगस्त को, जंगल से संतोष का शव बरामद हुआ। एफएसएल टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और मौके से मोबाइल फोन, चाबियों का गुच्छा और टिफिन बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी हथियार से वार कर हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी।

गांव के युवक पर शक, कबूला जुर्म

जांच के दौरान पुलिस को गांव के ही युवक रजनीकांत उर्फ रोहित कोल पर शक हुआ। हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने हत्या की साजिश और वारदात की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि मृतक ने उसे कई बार अपनी बेटी से बात करने से रोका और सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने 13 अगस्त की रात बांस के डंडे से संतोष पर हमला कर हत्या कर दी।

आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

पुलिस ने आरोपी से हत्या में इस्तेमाल बांस का डंडा, वारदात के समय पहने कपड़े और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

