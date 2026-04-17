मामी के प्यार में अंधा हुआ भांजा, रास्ते का कांटा बने मामा की हथौड़े से हत्या; पिछले 6 साल से अवैध संबंध
मृतक पर किसी भारी हथियार से सिर, आंख और मुंह पर वार कर हत्या की गई। पुलिस ने भांजे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वहीं मामी पर सहयोग की आशंका के चलते जांच पड़ताल की जा रही है, अगर किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी आरोपी बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मामी, भांजे में अवैध प्रेम संबंधों के चलते रुकावट बन रहे मामा की भांजे ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी, पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा शुक्रवार किया है, घटना 14 अप्रेल की बताई जा रही है, इस दौरान आरोपियों ने सड़क हादसा दिखाने का प्रयास किया, मृतक के बेटे की एफआईआर पर जब पुलिस जांच पड़ताल की गई तो मामला सामने आगया ओर इसके साथ ही डॉ की पोस्टमार्ट रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि यह एक्सीडेंट नही हत्या है। मृतक पर किसी भारी हथियार से सिर, आंख और मुंह पर वार कर हत्या की गई। पुलिस ने भांजे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वहीं मामी पर सहयोग की आशंका के चलते जांच पड़ताल की जा रही है, अगर किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी आरोपी बनाया जाएगा।
हरदा जिले के सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी का खुलासा किया है। घटना 14 अप्रैल की रात रनहाईकला के रहने वाले विश्राम गाठे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसे सड़क हादसा दिखाने का प्रयास किया गया। मृतक के बेटे कन्हैया गाठे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसे सूचना मिली थी कि पिता का एक्सीडेंट हुआ है जब मौके पर पहुंचने पर उसने देखा कि सिर, दाहिनी आंख और मुंह पर गंभीर चोटें थीं। खून बह रहा था।
पिछले छह साल से अवैध संबंध थे
डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी क्षमाबाई और भांजे अजय बिल्लौरे के बीच पिछले छह साल से अवैध संबंध थे, अजय का घर में आना-जाना लगा रहता था। इसकी पुष्टि मृतक के बेटे ने अपने बयान में की। 14 अप्रैल की रात करीब 11 बजे, जैसे ही विश्राम गाठे घर से बाहर निकले, आरोपी अजय और उसके साथी सचिन निषोद ने पीछा किया। खलिहान के पास मौका पाकर सचिन ने विश्राम को पकड़ा और अजय ने लोहे के हथौड़े से सिर पर वार कर उनकी जान ले ली।
मामी के प्यार में मामा की हत्या
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी अजय बिल्लौरे ने पूछताछ में बताया कि मामी से अफेयर था। मामा को इसकी जानकारी लग गई थी, जिसके बाद वह उसे जान से मारने की धमकी देता था। इसी डर और संबंधों में आ रही रुकावट के चलते मामा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मृतक विश्राम गाठे 14 अप्रैल मंगलवार रात करीब 10 बजे किसान मुकेश दोगने के खेत पर पानी देने गए थे। रात करीब 11 बजे पत्नी क्षमाबाई ने फोन कर बताया कि पति खेत की रखवाली के लिए निकल चुके हैं। लोकेशन मिलने के बाद दोनों आरोपियों ने विश्राम का पीछा किया। जैसे ही विश्राम गाठे ने मुकेश दोगने के खलिहान के सामने बाइक रोकी, सचिन निषोद ने उन्हें पकड़ लिया। अजय बिल्लौरे ने लोहे के हथौड़े से सिर पर कई वार किए। मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए।
शंका बनी आरोपियों तक पहुचने की सीढ़ी
पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो मामला अवैध संबंधों का निकला। मृतक विश्राम गाठे की पत्नी क्षमाबाई और उसके भांजे के बीच पिछले 6 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामा विश्राम इस रिश्ते का विरोध करते थे और पत्नी के साथ मारपीट भी करते थे। वहीं उन्होंने भांजे को जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसी वजह से अजय ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच हत्या कर दी।
एसपी शशांक ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि चोटें हादसे से नहीं हो सकतीं, बल्कि हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। इस दौरान अजय बिल्लौरे और सचिन निषोद को गिरफ्तार कर लिया है सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा और मोटरसाइकिल भी बरामद की जा रही है। जानकारी लगी है कि मृतक विश्राम की पत्नी ने मोबाइल से आरोपियों को लोकेशन दी थी, मामले के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में पुष्टि होने पर हत्या के मामले में आरोपी बनाया जाएगा। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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