Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Youth in MP created ruckus at CM Mohan Yadav rally abused sri ram and brandished knife
सीएम मोहन यादव की सभा में हंगामा करने वाला निकला 'राम-द्रोही', भगवान को दी थी गालियां

सीएम मोहन यादव की सभा में हंगामा करने वाला निकला 'राम-द्रोही', भगवान को दी थी गालियां

संक्षेप:

मध्यप्रदेश के सतना में सीएम मोहन यादव की रैली में हंगामा करने वाले युवक की पहचान हो गई है। उसने घटना के एक दिन पहले चाकू लहराते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी। उसने चाकू लहराकर भगवान के लिए अपशब्द कहे थे। 

Dec 28, 2025 02:07 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
"सर... मैं युवा हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है..."। मध्यप्रदेश के सतना जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की भरी सभा में यह दुहाई देने वाला युवक कोई पीड़ित नहीं, बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला आरोपी निकला है। बीटीआई ग्राउंड में जब पुलिस ने हंगामा कर रहे इस युवक की कुंडली खंगाली, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। जो युवक सीएम के सामने खुद को 'बेचारा' बता रहा था, उसी ने एक दिन पहले हाथ में चाकू लहराते हुए भगवान श्रीराम और माता सीता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और गालियों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आरोपी अरुणेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल पूरी घटना शनिवार दोपहर की है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विंध्य व्यापार मेले (बीटीआई ग्राउंड) में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक भीड़ के बीच से उमरिहा (जसो) निवासी अरुणेश कुशवाहा खड़ा हुआ और जोर-जोर से चिल्लाने लगा- सर मैं युवा हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

इसके बाद युवक जोर-शोर से अपनी बात रखनी चाही और सुधीर सिंह भदौरिया का नाम लेते हुए व्यापम घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को लगा कि कोई फरियादी है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल और उसके आक्रामक रवैये को देखते हुए उसे तुरंत हिरासत में लेकर कोलगवां थाने भेज दिया गया।

युवक को थाने ले गयी पुलिस

जब कोलगवां पुलिस ने पूछताछ शुरू की और जसो थाने से संपर्क किया, तो पता चला कि यह युवक 'वांटेड' है। पुलिस के मुताबिक, अरुणेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वह हाथ में धारदार चाकू लेकर कैमरे के सामने भगवान राम और माता सीता के लिए अपशब्द और गालियों का इस्तेमाल कर रहा था। इस वीडियो के कारण जसो क्षेत्र में भारी तनाव था। शनिवार दोपहर ही सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1)(क), 299 और 253(2) के तहत मामला दर्ज किया था।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोलगवां पुलिस से सूचना मिलते ही जसो पुलिस की टीम सतना पहुंची और उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया और इसके पीछे किसका हाथ है।

रिपोर्ट- जयदेव।

