हम ईरान का साथ देने जा रहे...अल्लाह हू अकबर...; भोपाल में युवकों ने रायसेन किले से चलाई तोप- VIDEO

Mar 08, 2026 01:25 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रायसेन किले का है। जहां कुछ लड़के ईरान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए तोप चलाते दिखाई देते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने 4 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार किया है।

हम ईरान का साथ देने जा रहे हैं... अल्लाह हू अकबर... और अगले ही पल वीडियो में पहाड़ी से तोप चलने का खौफनाक नजारा दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रायसेन किले का है। जहां कुछ लड़के ईरान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए तोप चलाते दिखाई देते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने 4 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार किया है।

नारेबाजी और तोप चलाने का मामला

बताया गया है कि रायसेन के ऐतिहासिक किले से तोप चलाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया था। वीडियो में युवक तोप दागते हुए नारे लगाते और ईरान का साथ देने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह वीडियो रमजान के दौरान रोजा खोलने की सूचना देने के समय बनाया गया था।

शिकायत दर्ज कर शुरू हुई जांच

पुलिस सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो में कुछ युवक रायसेन किले से तोप चलाते हुए धर्म विरोधी नारे लगाते दिखाई दे रहे थे, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ने की आशंका जताई गई। नगर निरीक्षक नरेंद्र गोयल ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली रायसेन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1) (ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शादाब कुरैशी के साथ युसूफ शेख (चटाईपुरा, भोपाल), वसीम मोहम्मद (ऐशबाग, भोपाल) और पप्पू उर्फ सलमान कुरैशी (तलैया, भोपाल) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तथा प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश जारी है।

पुरातत्व विभाग ने की कार्रवाई की मांग

वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पर सवाल उठाए। उन्होंने पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किले से अवैध रूप से तोप चलाने और इससे नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने की आशंका जताते हुए संबंधित अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की।

मामले में रायसेन तहसीलदार भरत मांडरे ने वीडियो की जानकारी मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस को अवगत कराया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

वार्ता एजेंसी के इनपुट भी शामिल हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

