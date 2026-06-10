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समलैंगिक शादी के बाद संदिग्ध मौत, भिंड में फंदे से लटकता मिला नाबालगि का शव

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
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मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक समलैंगिक युवक का फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। युवक के परिजनों ने उसके पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों ने कुछ दिन पहले मंदिर में शादी की थी।

समलैंगिक शादी के बाद संदिग्ध मौत, भिंड में फंदे से लटकता मिला नाबालगि का शव

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार क्षेत्र में एक नाबालिग किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 17 साल के किशोर का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। मामले में परिजनों ने 26 साल के मीटर रीडर पर प्रताड़ना, आत्महत्या के लिए उकसाने और अप्राकृतिक कृत्य के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार 26 साल का रवि जाटव बिजली कंपनी में मीटर रीडर के पद पर कार्यरत है। करीब चार-पांच महीने पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से 17 साल के किशोर से हुई थी। बताया जाता है कि किशोर पिछले कुछ सालों से लड़कियों की तरह रहन-सहन और पहनावे को पसंद करता था। सोशल मीडिया पर हुई पहचान धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई।

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मंदिर में की थी शादी

परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों ने अप्रैल माह में वैष्णो देवी की यात्रा की थी। वहां से लौटते समय ग्वालियर स्थित शीतला माता मंदिर में कथित रूप से विवाह कर लिया। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दोनों उत्तर प्रदेश के उन्नाव भी गए थे। रवि का कहना है कि वहां उनकी मुलाकात किन्नर समुदाय के कुछ लोगों से हुई थी, जिन्होंने किशोर का जेंडर परिवर्तन कराने की बात कही थी। हालांकि किशोर वापस रवि के साथ लौट आया था।

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जानकारी के मुताबिक दोनों बाद में लहार के जेल रोड स्थित मकान में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। मृतक के परिवार की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण रही है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और अलग रहने लगी थी। किशोर और उसका छोटा भाई दादा-दादी के साथ रहते थे। कुछ समय से किशोर अपने मकान में अकेला रह रहा था।

दोनों के बीच हुआ था विवाद

बताया जा रहा है कि 30 मई को रवि अपने माता-पिता के साथ गांव चला गया था। 1 जून को लौटने पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद किशोर ने रवि को अपना सामान देकर जाने के लिए कह दिया। रवि के अनुसार इसके बाद किशोर का मोबाइल फोन बंद आने लगा। 3 जून को अनहोनी की आशंका होने पर रवि किशोर के घर पहुंचा। वहां उसने मृतक के छोटे भाई को बुलाया और कमरे की कुंडी खुलवाई। कमरे के भीतर किशोर का शव दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा था।

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परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक के भाई ने रवि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि रवि ने कमरे में प्रवेश करने से पहले ही फांसी लगाए जाने की बात कह दी थी। साथ ही मोबाइल का डेटा डिलीट करने और सिम कार्ड तोड़ने का आरोप भी लगाया गया है। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी की गई और उसके साथ गलत व्यवहार किया गया।

क्या बोली पुलिस

लहार थाना प्रभारी शिवसिंह यादव ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और घटनाक्रम के प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों और जिम्मेदारियों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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