इंदौर में सर्जरी के दौरान युवक की मौत, दो डॉक्टरों पर गैरइरादतन हत्या का आरोप तय, अब चलेगा ट्रायल

Feb 22, 2026 01:40 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
इंदौर में सर्जरी के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही से 17 साल के किशोर की मौत के मामले में जिला अदालत ने दो डॉक्टरों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का गंभीर आरोप तय किया है। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा की अदालत ने डॉ. कुश बंडी और डॉ. खुशबू चौहान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किए हैं।

दोनों आरोपियों की ओर से आरोपमुक्त किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आवेदन खारिज कर दिया। इसके साथ ही मामले में नियमित ट्रायल चलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मार्च निर्धारित की है।

2023 की घटना, ऑपरेशन से पहले बिगड़ी थी हालत

प्रकरण 29 मई 2023 का है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल हुए 17 वर्षीय अमित सेन को मार्तंड चौक, रामबाग स्थित राजश्री नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। किशोर के बाएं पैर में गंभीर चोट होने के कारण सर्जरी की तैयारी की गई थी।

आरोप है कि ऑपरेशन से पूर्व किशोर को बेहोशी की दवा दी गई, लेकिन दवा की अधिक मात्रा और अन्य चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक अमित अपने पिता रिंकू सेन का इकलौता पुत्र था।

जांच में सामने आईं गंभीर लापरवाहियां

घटना के बाद तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर गठित मेडिकल टीम ने नर्सिंग होम की जांच की, जिसमें कई गंभीर खामियां और लापरवाहियां सामने आईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने नर्सिंग होम को सील कर दिया था।

मामले में अस्पताल संचालक डॉ. देवेंद्र भार्गव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. कुश बंडी और एनेस्थेटिस्ट डॉ. खुशबू चौहान के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। हालांकि 24 फरवरी 2024 को डॉ. भार्गव के निधन के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी गई। शेष दो डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस पहले ही चालान पेश कर चुकी है और अब अदालत में विधिवत सुनवाई होगी।

रिपोर्ट --हेमंत

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

