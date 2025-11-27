Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Youth Congress protests over the issue of vote theft, staged a massive protest in Bhopal
वोट चोरी के मुद्दे पर MP में कांग्रेस का हल्लाबोल, भोपाल में जोरदार प्रदर्शन; पुलिस ने चलाई वाटर कैनन

वोट चोरी के मुद्दे पर MP में कांग्रेस का हल्लाबोल, भोपाल में जोरदार प्रदर्शन; पुलिस ने चलाई वाटर कैनन

संक्षेप:

इस बारे में जानकारी देते हुए युवक कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था, आज IYC अध्यक्ष मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के साथियों के साथ BJP–ECI के ‘वोट चोरी मॉडल’ के खिलाफ निर्णायक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

Thu, 27 Nov 2025 04:03 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी और SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान) के मुद्दे को लेकर गुरुवार को राजधानी भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर पर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता आयोग के दफ्तर का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। साथ ही उग्र हो रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिल्मों के टाइटल से प्रेरित पोस्टर और बैनर अपने हाथ में ले रखे थे।

युवक कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘भाजपा ने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया है, SIR एक पवित्र काम था, जिसमें वोटरों की सफाई होनी थी, वोटर लिस्ट की सफाई होनी थी। जिस तरह का नरैटिव बनाया देश में, चुनाव आयोग भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा। बिहार में 65 लाख नाम काट दिए गए, जिससे चुनाव प्रभावित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कारण पूछा, आज तक कारण नहीं बताया गया।’

आगे उन्होंने कहा, 'इन सब बातों से क्या संदेश मिल रहा है, यही मैसेज मिल रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, और देश का लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों की भी है और कांग्रेस की भी है। हमने कोर्ट में गुहार लगाई और अब जमीन पर उतरकर भी लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो देश में लोकतंत्र बचना मुश्किल हो जाएगा।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|