MP में बैरवा समाज के जुलूस में मौत को दावत! मुंह में पेट्रोल डालकर करतब दिखा रहे युवक पर पकड़ी आग

उज्जैन में डोल ग्यारस पर निकले बैरवा समाज के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक युवक ने मुंह पर पेट्रोल डालकर स्टंट करने की कोशिश की, इसमें उस पर आग पकड़ गई और वह बुरी तरह झुलस गया।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुधवार देर रात डोल ग्यारस पर निकले बैरवा समाज के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जुलूस में मुंह में पेट्रोल डालकर आग के करतब दिखा रहे दो युवक अचानक आग की चपेट में आ गए। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जुलूस तीन बत्ती चौराहे से शुरू होकर टावर चौक तक निकाला गया था। इसी दौरान गाड़ी पर खड़े युवराज मरमट ने पेट्रोल मुंह में डालकर आग का गोला निकाला, तभी आग भड़क गई और उसका हाथ, छाती और चेहरा झुलस गया। उसके साथ खड़ा एक और युवक भी लपटों की चपेट में आ गया। दोनों युवक घायल हालत में गाड़ी से कूद पड़े।

मेडिकल ऑफिसर डॉ. यश गोस्वामी ने बताया कि एक युवक लगभग 36 प्रतिशत तक झुलस गया है। उसे पहले चरक अस्पताल लाया गया, बाद में परिजन निजी अस्पताल ले गए। दूसरा घायल जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।

सीएम मोहन यादव भी जुलूस में शामिल हुए डोल ग्यारस के अवसर पर बैरवा समाज द्वारा हर साल की तरह इस बार भी भव्य झांकियां निकाली गईं। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन और शहरवासी शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस चल समारोह में शामिल हुए और टावर चौक तक पैदल यात्रा की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बैरवा समाज के प्रत्येक अखाड़े को 11-11 हजार रुपये और सभी झांकियों को 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की। जगह-जगह लगे मंचों पर उनका पुष्पमालाओं और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सीएम यादव ने कहा कि उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में डोल ग्यारस का यह जुलूस वृंदावन जैसा आनंद देता है और हर साल इसकी भव्यता और आनंद बढ़े, यही कामना है।