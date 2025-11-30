भोपाल फार्मेसी काउंसिल में युवक की जमकर पिटाई; अध्यक्ष समेत कई अधिकारियों पर FIR

संक्षेप: डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंचे पीड़ित तुषार सुनार ने आरोप लगाया है कि काउंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा, जिससे वह चोटिल हो गया

भोपाल में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर के अंदर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंचे पीड़ित तुषार सुनार ने आरोप लगाया है कि काउंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा, जिससे वह चोटिल हो गया और उसके निजी अंगों पर भी हमला किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, तुषार पिछले एक महीने से अपने फार्मेसी सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर के लिए काउंसिल के चक्कर काट रहा था। शुक्रवार को वह रजिस्ट्रार के चेंबर में गया, जहां उसे बताया गया कि वह लंच पर गई हैं। तुषार के मुताबिक, घंटों इंतजार के बाद भी रजिस्ट्रार नहीं लौटीं। जब वह दोबारा उनके केबिन की ओर बढ़ा तो गार्ड से उसकी कहा-सुनी हो गई। तुषार का आरोप है कि गार्ड ने उसकी कॉलर पकड़कर जोर से धक्का दिया, जिससे वह पीछे की ओर लोहे की चैनल पर गिर गया।

इसके बाद वीडियो में दिखता है कि काउंसिल के कई कर्मचारी बाहर निकलकर तुषार को घेर लेते हैं और उस पर लात-घूंसों की बारिश कर देते हैं। तुषार का कहना है कि उसे अंदर खींचकर जमकर पीटा गया। घटना के बाद उसने रोते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन, केके यादव, गोपाल यादव समेत कई अधिकारियों पर हमले का आरोप लगाया। उसने मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई।

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि, काउंसिल की ओर से भी तुषार के खिलाफ एक काउंटर केस दर्ज कराया गया है, जिसमें उस पर सरकारी काम में बाधा डालने और कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगाया गया है।