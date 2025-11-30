Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Youth beaten up at Bhopal Pharmacy Council; FIR filed against president and several officials
भोपाल फार्मेसी काउंसिल में युवक की जमकर पिटाई; अध्यक्ष समेत कई अधिकारियों पर FIR

भोपाल फार्मेसी काउंसिल में युवक की जमकर पिटाई; अध्यक्ष समेत कई अधिकारियों पर FIR

संक्षेप:

डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंचे पीड़ित तुषार सुनार ने आरोप लगाया है कि काउंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा, जिससे वह चोटिल हो गया

Sun, 30 Nov 2025 03:44 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

भोपाल में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर के अंदर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंचे पीड़ित तुषार सुनार ने आरोप लगाया है कि काउंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा, जिससे वह चोटिल हो गया और उसके निजी अंगों पर भी हमला किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, तुषार पिछले एक महीने से अपने फार्मेसी सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर के लिए काउंसिल के चक्कर काट रहा था। शुक्रवार को वह रजिस्ट्रार के चेंबर में गया, जहां उसे बताया गया कि वह लंच पर गई हैं। तुषार के मुताबिक, घंटों इंतजार के बाद भी रजिस्ट्रार नहीं लौटीं। जब वह दोबारा उनके केबिन की ओर बढ़ा तो गार्ड से उसकी कहा-सुनी हो गई। तुषार का आरोप है कि गार्ड ने उसकी कॉलर पकड़कर जोर से धक्का दिया, जिससे वह पीछे की ओर लोहे की चैनल पर गिर गया।

इसके बाद वीडियो में दिखता है कि काउंसिल के कई कर्मचारी बाहर निकलकर तुषार को घेर लेते हैं और उस पर लात-घूंसों की बारिश कर देते हैं। तुषार का कहना है कि उसे अंदर खींचकर जमकर पीटा गया। घटना के बाद उसने रोते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन, केके यादव, गोपाल यादव समेत कई अधिकारियों पर हमले का आरोप लगाया। उसने मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई।

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि, काउंसिल की ओर से भी तुषार के खिलाफ एक काउंटर केस दर्ज कराया गया है, जिसमें उस पर सरकारी काम में बाधा डालने और कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगाया गया है।

घटना के विरोध में ABVP कार्यकर्ताओं ने काउंसिल दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं NSUI कार्यकर्ता दफ्तर के अंदर घुस गए और अध्यक्ष संजय जैन की नेमप्लेट पर कालिख पोतकर नारेबाजी की। मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है और जांच जारी है।