बच्चों को पत्थर लगने से बचाने गया था युवक, क्रिकेट विवाद में बैट से पीट-पीटकर हत्या

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रविवार देर शाम बड़े ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा और पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इसी बीच छोटे ग्राउंड में खेल रहे बच्चों पर भी पत्थर आने लगे। बीच बचाव करने पहुचे पिता का वंहा विवाद हो गया। दो लोगों ने बैट से उन्हें बुरी तरह पीट दिया। सिर पर चोट लगने से युवक घायल हो गया।सोमवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियो की तलाश में टीम लगाई हुई है। और जल्द गिरिफ्तार करने की बात कह रही है।

बैतूल शहर के गंज थाना क्षेत्र के कत्ल ढाना इलाके में रविवार शाम क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने एक परिवार की खुशियाँ छीन लीं। बीच-बचाव करने गए 27 वर्षीय मोहित गोहे की बैट और डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब मोहल्ले के बड़े ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान बड़े ग्राउंड पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ और पत्थरबाजी शुरू हो गई।

इसी बीच छोटे ग्राउंड पर खेल रहे बच्चों पर भी पत्थर आने लगे। उस दौरान मोहित की पत्नी प्रीति ने पति से कहा था, पत्थर बच्चे को लग जाएगा तो जाकर समझा दे। तब मोहित सो रहे थे। इसके बाद वहां जाकर समझाना शुरू किया, तो 2 लोगो ने पीटना शुरू कर दिया। जब पत्नी दौड़कर पहुँची, तो वो जमीन पर पड़े थे। मोहित हाउसिंग बोर्ड में लिपिक थे। दो साल पहले ही हुई थी शादी। उनका एक बेटा है। मोहित को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पिता एसडीओ रहे हैं।

मृतक की मां ने बताया की बड़े ग्राउंड के बच्चे झगड़ने लगे थे। मैंने बेटे से कहा कि पत्थर आ रहे हैं, छोटे बच्चों को लग जाएगा। तभी मोहित उठा और बोला कि मैं भी चलता हूं। वहां दो लड़के आए और मेरे बेटे पर हाथ उठाने लगे। जब मोहित ने रोका तो उन पर बैट से हमला कर दिया दो-तीन वार किए, सिर फट गया, बहुत खून बहा। कोई बचाने नहीं आया, सब देखते रहे। खून में लथपथ आज भी मेरी साड़ी उसी खून से रंगी हुई है।” मैने बेटे को कभी एक उंगली नहीं लगाई बेरहमो ने उसकी जान ही ले ली।

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया, झगड़े में शामिल दीपक धुर्वे और पुनीत कहारे नाम के युवक आपस में भिड़े थे। मोहित बीच-बचाव करने गए तो उन पर बैट और डंडों से हमला कर दिया गया। दीपक पहले भी धारा 307 हत्या के प्रयास का आरोपी रह चुका है, जबकि पुनीत पर भी कई अपराध दर्ज हैं। दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं।