Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Your Problem Solved Lover Killed Husband Then Call Woman in MP
तुम्हारी परेशानी हल हो गई; पति की हत्या कर प्रेमी ने प्रेमिका को किया फोन, MP में खौफनाक साजिश का खुलासा

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी।

Jan 24, 2026 10:15 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, हिन्दुस्तान टाइम्स
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला रीना गोस्वामी अपने पति संतोष गोस्वामी को रास्ते से हटाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रही थी और दो बार नाकाम होने के बाद तीसरी बार में वह सफल रही। इस वारदात का मुख्य आरोपी और महिला का प्रेमी अमित खान फरार है जबकि एक अन्य साथी सनी परमार और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस जांच में जो खुलासे हुए वे किसी फिल्मी कहानी जैसे हैं। संतोष गोस्वामी शराब पीने का आदी था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपियों ने पहले उसे शराब में एसिड मिलाकर मारने की कोशिश की। लेकिन अधिक मात्रा में शराब होने के कारण एसिड का असर बेअसर हो गया और संतोष बच गया। दूसरी बार आरोपियों ने उसे खूब शराब पिलाई और उसकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक के सामने कर दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दिए और उसकी जान फिर बच गई।

पत्नी ने बनाया था हत्या का दबाव

दो बार नाकाम होने के बाद, रीना ने अपने प्रेमी अमित खान पर हत्या के लिए दबाव बनाया। मंगलवार रात अमित ने संतोष को शराब पार्टी के बहाने बुलाया और उसके सिर और पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अमित ने रीना को फोन कर कहा 'तुम्हारी समस्या हल हो गई है।'

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अनु बेनीवाल ने बताया कि पुलिस ने पत्नी रीना गोस्वामी और उसके एक साथी सनी परमार को गिरफ्तार कर लिया है। सनी ने ही पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा किया। हालांकि, मुख्य आरोपी अमित खान अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
