तुम्हारी परेशानी हल हो गई; पति की हत्या कर प्रेमी ने प्रेमिका को किया फोन, MP में खौफनाक साजिश का खुलासा

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला रीना गोस्वामी अपने पति संतोष गोस्वामी को रास्ते से हटाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रही थी और दो बार नाकाम होने के बाद तीसरी बार में वह सफल रही। इस वारदात का मुख्य आरोपी और महिला का प्रेमी अमित खान फरार है जबकि एक अन्य साथी सनी परमार और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस जांच में जो खुलासे हुए वे किसी फिल्मी कहानी जैसे हैं। संतोष गोस्वामी शराब पीने का आदी था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपियों ने पहले उसे शराब में एसिड मिलाकर मारने की कोशिश की। लेकिन अधिक मात्रा में शराब होने के कारण एसिड का असर बेअसर हो गया और संतोष बच गया। दूसरी बार आरोपियों ने उसे खूब शराब पिलाई और उसकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक के सामने कर दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दिए और उसकी जान फिर बच गई।

पत्नी ने बनाया था हत्या का दबाव दो बार नाकाम होने के बाद, रीना ने अपने प्रेमी अमित खान पर हत्या के लिए दबाव बनाया। मंगलवार रात अमित ने संतोष को शराब पार्टी के बहाने बुलाया और उसके सिर और पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अमित ने रीना को फोन कर कहा 'तुम्हारी समस्या हल हो गई है।'