कैंसर पीड़ित मां के इलाज पर खर्च से चिढ़, छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर घर में दफनाया शव
घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर घर में ही शव को दफना दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैंसर पीड़ित मां के इलाज पर खर्च से चिढ़ता था।
मध्यप्रदेश में खरगोन जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शकरखेड़ी गांव में घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की लकड़ी के डंडे से हमला कर हत्या कर दी और शव को घर के एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
भीकनगांव के एसडीओपी केतन अडलक ने बताया कि 34 वर्षीय पूनम बारे ने अपने बड़े भाई संतोष (38) की हत्या की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच कैंसर पीड़ित विधवा मां के इलाज पर होने वाले खर्च को लेकर अक्सर विवाद होता था। मां को पारिवारिक पेंशन मिलती थी, लेकिन पूनम इलाज पर खर्च करने का विरोध करता था और इसके लिए बड़े भाई को जिम्मेदार ठहराता था।
हमले के वक्त कौन-कौन मौजूद था?
पुलिस के अनुसार, घटना 5 नवंबर की है। उस समय पूनम की पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे। घर में पूनम, संतोष, उनकी मां और संतोष के दो बच्चे मौजूद थे। इलाज के खर्च को लेकर हुए विवाद के दौरान पूनम ने लकड़ी के डंडे से संतोष के सिर और पैरों पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
किसी को भी घटना के बारे में बताने से किया मना
आरोप है कि हमले के बाद पूनम ने संतोष को कमरे में बंद कर दिया और बच्चों और मां को घटना की जानकारी किसी को देने पर पुलिस कार्रवाई और घर-जायदाद जब्त होने की धमकी दी। संतोष की 11 वर्षीय बेटी शिवानी ने अपनी दादी की मदद से घायल पिता को दर्द की दवा दी। संतोष ने बेटी से कहा कि वह सो जाएगा। मोबाइल में रिचार्ज नहीं होने के कारण शिवानी एंबुलेंस भी नहीं बुला सकी। समय पर इलाज नहीं मिलने से अगले दिन संतोष की मौत हो गई।
मौते के बाद गड्ढा खोदकर शव दफना दिया
पुलिस के मुताबिक, इसके बाद पूनम ने उसी कमरे में गड्ढा खोदकर शव दफना दिया। आरोपी की धमकी के कारण परिवार के सदस्य चुप रहे। हालांकि, 07 नवम्बर को शिवानी घर से निकलकर गांव के सरपंच के पास पहुंची और उन्हें घटना की जानकारी दी। सरपंच ने पुलिस को सूचना दी।
खुदाई कर शव बरामद
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे की खुदाई कर शव बरामद किया और आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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