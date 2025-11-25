Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़young woman attended public hearing to stop her boyfriend wedding in Gwalior
मांग में सिंदूर भरकर मेरे साथ किया रेप; MP में युवक की शादी रुकवाने जनसुनवाई में पहुंची युवती बोली

संक्षेप:

युवती शादी की आस में सबकुछ सहती रही, लेकिन इसी बीच उसे पता चला कि आरोपी किसी और से शादी करने जा रहा है, जिसके बाद उसने हजीरा थाना पहुंचकर आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया और फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो गई।

Tue, 25 Nov 2025 07:23 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दुष्कर्म पीड़िता युवती मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची, जहां उसने कलेक्टर से अपने बॉयफ्रेंड की शादी रुकवाने की गुहार लगाई। युवती के बॉयफ्रेंड की शादी 30 नवंबर को होनी है। युवती पहले ही उस पर शादी का वादा कर मांग में सिंदूर भरकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज करा चुकी है। जिसके बाद इस मामले में तीन दिन पहले ही आरोपी बॉयफ्रेंड की कोर्ट से जमानत हुई है।

जनसुनवाई में पहुंची युवती ने कहा कि गोलू उर्फ विश्वजीत मुझसे शादी कर चुका है। ऐसे में अब मैं उसे किसी और की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। इतना ही नहीं युवती ने यह भी शिकायत की है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे फांसी लगाने का वीडियो भेजकर झूठा फंसाने की धमकी दे रहा है। जिसके बाद पुलिस ने उसके आवेदन को जांच में ले लिया।

यह मामला शहर के हजीरा थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली 21 वर्षीय युवती बीएससी की छात्रा है। साल 2024 से उसकी दोस्ती भाई के दोस्त विश्वजीत उर्फ गोलू राजावत पुत्र धर्मेन्द्र सिंह राजावत निवासी राम नगर (गणेश मंदिर के पास) से हुई थी। भाई का दोस्त होने की वजह से विश्वजीत का उसके घर अक्सर आना जाना होता रहता था। एक दिन जब उसके परिजन किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गए थे और वह घर पर अकेली थी। इसी बीच विश्वजीत उसके घर आया और उसके भाई के बारे में पूछने लगा। जिसके बाद छात्रा ने उसे बताया कि भाई व अन्य परिजन घर पर नहीं है।

छात्रा ने कहा कि मेरे घर पर अकेले होने की बात का पता चलते ही वह अंदर आ गया और मेरी मांग भर दी। इसके साथ ही उसने कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी भी करेगा। इसके बाद उसने छात्रा के साथ जबरदस्ती करते हुए गलत काम किया और फिर उसे ब्लैकमेल भी करने लगा। इस दौरान उसने लड़की को कई बार होटल में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए।

इसके बाद युवती शादी की आस में सबकुछ सहती रही, लेकिन इसी बीच उसे पता चला कि आरोपी विश्वजीत किसी और से शादी करने जा रहा है, जिसके बाद उसने हजीरा थाना पहुंचकर आरोपी विश्वजीत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया और फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो गई।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने इस मामले में कोर्ट में जमानत आवेदन किया था। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने पैरवी की और बताया कि पीड़िता ने पुलिस थाना हजीरा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वकील ने बताया कि 27 नवंबर को आरोपी युवक का लगुन-फलदान का कार्यक्रम है, जबकि 30 नवंबर को उसकी शादी है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने पैसे ऐंठने के लिए केस दर्ज कराया है। उसने लिव-इन रिलेशन में रहने का एग्रीमेंट किया था। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी थी।

अब पीड़ित युवती के बॉयफ्रेंड विश्वजीत की शादी में पांच दिन शेष हैं। 27 नवंबर को लगुन-फलदान और 30 नवंबर को टीका एंव शादी है। पीड़ित युवती ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर यह शादी रुकवाने की मांग की है। युवती का कहना है कि मुझे ब्लैकमेलर होने का आरोप लगाते हुए बदनाम कर रहा है, जबकि विश्वजीत ही लगातार मुझे ब्लैकमेल रहा है। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।

