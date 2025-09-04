young man was shot dead at a tea stall in MP, there was a dispute over snatching the phone MP में चाय की दुकान पर युवक की हत्या; फोन छीनने पर शुरू हुआ विवाद, बीच-बचाव करने पर मारी गोली, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़young man was shot dead at a tea stall in MP, there was a dispute over snatching the phone

MP में चाय की दुकान पर युवक की हत्या; फोन छीनने पर शुरू हुआ विवाद, बीच-बचाव करने पर मारी गोली

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सतना, मध्य प्रदेशThu, 4 Sep 2025 11:47 PM
मध्य प्रदेश के सतना जिले में गुरुवार शाम को एक चाय की दुकान पर अचानक धांय-धांय की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरे इलाके को हड़कम्प मच गया। इस दौरान इस वारदात में गोली लगने से छात्र सत्यम शुक्ला की मौत हो गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करते हुए, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना कोलगवां थाना क्षेत्र के बढ़ईया मोहल्ले में हुई, फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है।

पुलिस के मुताबिक वारदात उस समय हुई जब स्थानीय युवक सूर्य प्रताप सिंह अपने परिचितों के साथ चाय पी रहा था। इसी बीच वेद मिश्रा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। दोनों के बीच विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब वेद के साथी आयुष द्विवेदी ने सूर्य प्रताप का मोबाइल छीन लिया और इसी मोबाइल को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

बीच बचाव करने पर युवक को मारी गोली

विवाद बढ़ने पर वेद मिश्रा ने कट्टा निकालकर सूर्य प्रताप सिंह पर गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गोली किसी को नहीं लगी। इसी बीच वहां मौजूद सत्यम शुक्ला बीच-बचाव करते हुए वेद को गोली चलाने से रोकने लगा, जिससे कि वेद मिश्रा और उसका साथी सचिन पाल आगबबूला हो गए। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर सचिन ने गाली-गलौज करते हुए सत्यम को गोली मार दी।

युवक ने रास्ते में तोड़ दिया दम

गोली लगते ही सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद उसे पहले बिरला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखकर डॉक्टरों ने उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन रीवा ले जाते समय रास्ते में ही सत्यम ने दम तोड़ दिया।

तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि वारदात की जानकारी मिलते ही कोलगवां थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फरियादी के बयान के आधार पर पुलिस ने वेद मिश्रा, सचिन पाल, आयुष द्विवेदी सहित पांच लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया और इनमें से तीन आरोपियों को पुलिस कुछ ही घंटों में ही गिरफ्तार भी कर लिया, साथ ही अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द ही करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

