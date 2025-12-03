MP में रील बनाने के चक्कर में चली गई युवक की जान, पुलिस ने बताया कैसे हुआ हादसा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़young man lost his life while making a reel in MP, police told how the accident happened
पुलिस के अनुसार नूरिया सूर्यास्त के समय पुल पर गया था और अपने मोबाइल फोन से फोटो लेने के साथ ही रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पुल पर से नीचे गिर गया।

Wed, 3 Dec 2025 06:29 PMSourabh Jain पीटीआई, रायसेन, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रील बनाने का शौक एक शख्स की जान पर भारी पड़ गया और 50 फीट ऊंचे पुलिस से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह अपने मोबाइल फोन से रील बनाने के लिए इस पुल पर चढ़ा था, इसी दौरान संतुलन बिगड़ने की वजह से वह नीचे गिर गया और वह बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पर जब वहां पहुंची पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो पता चला कि इस जानलेवा हादसे के समय वह रील बना रहा था। अधिकारी ने बताया कि उसके मोबाइल फोन पर एक क्लिप में उसके गिरने की घटना भी कैद हो गई।

यह हादसा मंगलवार शाम को जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर जयपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर चिल्ली-सिलारी और नूरनगर गांवों के बीच हुआ। मृतक की पहचान मदन नूरिया के रूप में हुई है जो कि नूरनगर का रहने वाला था और घटनास्थल के पास स्थित एक ढाबे पर काम करता था। पुलिस के अनुसार नूरिया सूर्यास्त के समय पुल पर गया था और अपने मोबाइल फोन से फोटो लेने के साथ ही रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पुल पर से गिर गया।

घटना की जानकारी देते हुए उदयपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज जयवंत सिंह काकोडिया ने बताया कि, 'इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसके साथियों ने खून से लथपथ उस युवक को उदयपुरा के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।'

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, और बुधवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। इस साल रील बनाने के दौरान रायसेन जिले में हुई यह तीसरी मौत है। इससे पहले जिले के सलामतपुर के पास हलाली डैम में रील बनाते समय भोपाल के दो युवक डूब गए थे। वहीं सेहतगंज के पास भोपाल की एक युवती की रील बनाते समय चट्टानों से फिसलकर महादेव झरने में गिरने से मौत हो गई थी।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
