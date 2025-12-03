MP में रील बनाने के चक्कर में चली गई युवक की जान, पुलिस ने बताया कैसे हुआ हादसा
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रील बनाने का शौक एक शख्स की जान पर भारी पड़ गया और 50 फीट ऊंचे पुलिस से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह अपने मोबाइल फोन से रील बनाने के लिए इस पुल पर चढ़ा था, इसी दौरान संतुलन बिगड़ने की वजह से वह नीचे गिर गया और वह बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पर जब वहां पहुंची पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो पता चला कि इस जानलेवा हादसे के समय वह रील बना रहा था। अधिकारी ने बताया कि उसके मोबाइल फोन पर एक क्लिप में उसके गिरने की घटना भी कैद हो गई।
यह हादसा मंगलवार शाम को जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर जयपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर चिल्ली-सिलारी और नूरनगर गांवों के बीच हुआ। मृतक की पहचान मदन नूरिया के रूप में हुई है जो कि नूरनगर का रहने वाला था और घटनास्थल के पास स्थित एक ढाबे पर काम करता था। पुलिस के अनुसार नूरिया सूर्यास्त के समय पुल पर गया था और अपने मोबाइल फोन से फोटो लेने के साथ ही रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पुल पर से गिर गया।
घटना की जानकारी देते हुए उदयपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज जयवंत सिंह काकोडिया ने बताया कि, 'इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसके साथियों ने खून से लथपथ उस युवक को उदयपुरा के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।'
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, और बुधवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। इस साल रील बनाने के दौरान रायसेन जिले में हुई यह तीसरी मौत है। इससे पहले जिले के सलामतपुर के पास हलाली डैम में रील बनाते समय भोपाल के दो युवक डूब गए थे। वहीं सेहतगंज के पास भोपाल की एक युवती की रील बनाते समय चट्टानों से फिसलकर महादेव झरने में गिरने से मौत हो गई थी।