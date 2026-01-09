हम मरने जा रहे हैं, पुलिस वाले ने 1 लाख लिए, अब और मांग रहा; MP में युवक ने वीडियो बना लगा ली फांसी

संक्षेप: मध्य प्रदेश में पुलिसिया और निजी ब्लैकमेलिंग के कुचक्र में फंसकर एक युवक ने फांसी लगा ली है। उसका शव सड़क किनारे कदंब के पेड़ पर लटका मिला। मरने से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा और वीडियो भी बनाया। उसने हेड कांस्टेबल और चार अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

"साहब, हम मरने जा रहे हैं... इन लोगों ने हमें बहुत प्रताड़ित किया है। पुलिस वाले 'कोल जी' ने आज ही 1 लाख रुपए लिए हैं, अब 1 लाख और मांग रहे हैं। कहते हैं पैसे दो, वरना झूठा मुकदमा कर दूंगा..."मौत को गले लगाने से पहले मोबाइल कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करते हुए अनंतराम पटेल ने जब यह वीडियो बनाया होगा तो उसकी बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में पुलिसिया और निजी ब्लैकमेलिंग के कुचक्र में फंसकर एक युवक ने फांसी लगा ली है। शुक्रवार सुबह उसका शव सड़क किनारे कदंब के पेड़ पर लटका मिला। मामले में अमरपाटन थाने के प्रधान आरक्षक लक्ष्मी रावत और चार अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। युवक ने मरने से पहले 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

सुसाइड नोट में खुली 'वसूली' की पोल मृतक अनंतराम ने अपने वीडियो और सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार 5 लोगों को बताया है। अनंतराम ने वीडियो में कहा, "पुलिस वाले 'कोल जी' (सुसाइड नोट में नंबर लिखा है) ने 8 जनवरी को मुझसे 1 लाख रुपए लिए। अब 1 लाख और मांग रहे हैं। धमकी देते हैं कि पैसे नहीं दिए तो केस दर्ज कर दूंगा।" (परिजनों का आरोप है कि यह नंबर प्रधान आरक्षक लक्ष्मी रावत का है)। मृतक ने रामगोपाल (कठहा गांव), रेशमा, सुधा और हिमांशु पर झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। रामगोपाल ने हमसे 2 लाख लिए हैं। रेशमा ने 40 हजार लिए हैं। सुधा 50 हजार ली है। हिमांशु ने 50 हजार लिए हैं।

रात में सरकारी गाड़ी से आई थी पुलिस अनंतराम के चचेरे भाई संदीप पटेल ने पुलिस की भूमिका पर रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे किए हैं। संदीप ने बताया कि गुरुवार रात अमरपाटन थाने की डायल-112 गाड़ी उनके घर आई थी। गाड़ी में ड्राइवर और प्रधान आरक्षक लक्ष्मी रावत सवार थे। रावत शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने अनंतराम के 14 साल के बेटे को गाड़ी में बैठाया और पूछा कि खेत कहां है? फिर वे खेत गए और अनंतराम को अपने साथ ले गए। पुलिसकर्मी ने घर की महिलाओं से भी बदसलूकी की और संदीप का मोबाइल बंद करवा दिया जब वह वीडियो बनाने लगा। परिजनों का सवाल है कि जब पुलिस उसे रात में ले गई तो सुबह उसकी लाश पेड़ पर कैसे मिली?

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग मृतक के चचेरे भाई संदीप ने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चले और परिवार से वसूले गए पैसे दोगुना करके वापस दिलाए जाएं। शुक्रवार सुबह शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को शव उतारने से रोक दिया। उनका कहना था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, शव नहीं उठेगा। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने के बाद परिजन मान गए हैं।