Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्वालियर जा रही ट्रेन के शोचालय में लटका मिला युवक का शव, दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला

Mar 29, 2026 08:12 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अशोक नगर
share

मध्य प्रदेश के बीना से ग्वालियर जा रही एक ट्रेन के शौचालय में रविवार को एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। मामला सामने आने के बाद पूरी ट्रेन में हड़कंप मचा गया। यह घटना गार्ड रूम के पास वाले डिब्बे में हुई। युवक की शर्ट से खिड़की पर उसका शव लटका था।

ग्वालियर जा रही ट्रेन के शोचालय में लटका मिला युवक का शव, दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला

मध्य प्रदेश के बीना से ग्वालियर जा रही एक ट्रेन के शौचालय में रविवार को एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। मामला सामने आने के बाद पूरी ट्रेन में हड़कंप मचा गया। यह घटना गार्ड रूम के पास वाले डिब्बे में हुई। युवक की शर्ट से खिड़की पर उसका शव लटका था।

दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला गया

काफी देर तक शौचालय का दरवाजा नहीं खुलने पर संदेह हुआ। अशोकनगर स्टेशन पर आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई हलचल नहीं होने पर जीआरपी को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर देखा तो युवक गेट के पास अपनी शर्ट के फंदे पर लटका था। शव इस तरह से लटका था कि मृतक के पैर नीचे जमीन पर लगे हुए थे। पुलिस ने शव को नीचे उतारा।

ये भी पढ़ें:हवालात में PRD जवान की मौत से हड़कंप, आत्महत्या या लापरवाही? SI सस्पेंड

युवक की नहीं हो सकी है पहचान

मृतक की तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से किसी भी प्रकार का पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला। युवक की उम्र लगभग 25 से 30 साल बताई जा रही है। शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया गया है। जीआरपी पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक कहां का रहने वाला था, उसने आत्महत्या की है या उसकी मौत का कोई अन्य कारण है। इस घटना से स्टेशन और ट्रेन में सनसनी फैल गई।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Suicide
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|