Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एमपी में फांसी के फंदे से लटके मिले युवक-युवती, जमानत पर जेल से बाहर आया था लड़का

Feb 25, 2026 06:15 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
share Share
Follow Us on

मृतकों की पहचान 19 वर्षीय जितेंद्र धाकड़ और 16 वर्षीय सनम आदिवासी के रूप में हुई है, जिनके बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है।

एमपी में फांसी के फंदे से लटके मिले युवक-युवती, जमानत पर जेल से बाहर आया था लड़का

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक खेत में नीम के पेड़ पर युवक और नाबालिग युवती के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय जितेंद्र धाकड़ और 16 वर्षीय सनम आदिवासी के रूप में हुई है, जिनके बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है।

जमानत पर जेल से बाहर आया था लड़का

खास बात यह है कि युवती से जुड़े पॉक्सो मामले में आरोपी युवक हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है और आत्महत्या या अन्य किसी एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:पुलिस को देखकर भागने लगा शेर खान…, हिरासत में लिया तो जब्त हुई 6 करोड़ की हेरोइन
ये भी पढ़ें:आपकी दो कौड़ी की औकात नहीं…, भाजपा सांसद साक्षी महाराज पर भड़के यति नरसिंहानंद

आरोपी युवक पर दर्ज था दुष्कर्म का केस

जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जितेंद्र, नाबालिग को अपने साथ ले गया था। इस पर युवती के परिजनों की शिकायत पर बदरवास थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 8 नवंबर को जितेंद्र को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया था। नाबालिग के बयान के आधार पर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गई थीं और उसे जेल भेजा गया था। बाद में आरोपी 11 फरवरी को जमानत पर रिहा हुआ।

युवती के गले में मिला मंगलसूत्र

बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को दोनों अपने-अपने घरों से फिर लापता हो गए थे। उनके शव गुड़ा रोड स्थित खेत में मिले। घटनास्थल के पास ही युवती के नाना-नानी का गांव बताया गया है। युवती के गले में मंगलसूत्र भी मिला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में हादसे की शिकार एयर एंबुलेंस में नहीं था ब्लैक बॉक्स, चूक है या कुछ और
ये भी पढ़ें:दिल्ली में मां और 3 नाबालिग बेटियों की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पिता पर शक

नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कोलारस थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम कराया गया है और पीएम रिपोर्ट व परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Suicide
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|