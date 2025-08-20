You grown up, should do some work, son was hurt by his father's words and gave donation बड़ा हो गया है, आवारागर्दी की जगह कुछ काम कर ले; बेटे को चुभी बाप की बात; गोली मारकर की खुदकुशी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़You grown up, should do some work, son was hurt by his father's words and gave donation

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना, मध्य प्रदेशWed, 20 Aug 2025 11:36 PM
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक पिता के डांटने पर बेटा इतना ज्यादा आहत हो गया कि उसने खुद को गोली मारकर खुदखुशी कर ली। युवक की लाश एक खेत में पड़ी मिली। मृतक के सिर पर गोली लगने का घाव था और उसके शव के पास ही एक कट्टा पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना जिले के माता बसैया थाना इलाके में हुई, जहां मृत युवक की पहचान करुआ उर्फ जयदीप चौहान के रूप में हुई। पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक शराब पीने का आदी था, साथ ही आवारा घूमता रहता था और ग्रामीणों से भी लड़ता-झगड़ता रहता था। इसी बात को लेकर पिता ज्ञान सिंह ने उसे डांटा था और कहा था कि आवारा मत घूमा कर अब बड़ा हो गया है।

पिता की यही बात बेटे को नागवार गुजरी और इसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। युवक का शव गांव के पास ही एक खेत में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर जांच शुरू कर दी।

शुरुआती जांच व मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने इसे सुसाइड माना है। एसएसपी सुरेंद्र डाबर ने बताया कि 'मृतक शराब पीने और आवारा घूमने का आदी था। परिवार में कुछ कहा-सुनी हुई है। सिर में दाहिनी तरफ गोली लगी है पास में कट्टा पड़ा था। प्रथम दक्षता सुसाइड का मामला है हालांकि दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है।'

उधर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जयदीप चौहान कुछ कामकाज नहीं करता था। वह दिन भर आवारा घूमता और शराब पीता था। नशे की हालत में किसी भी ग्रामीण से लड़ जाता था। इस बात को लेकर भी उसके पिता उससे काफी नाराज थे और इसी बात को लेकर बाप-बेटे के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। मृतक के पिता ने बताया कि वह मंगलवार से गायब था। उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि शराब पीना बंद कर दे अब बड़ा हो गया है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और शाम के वक्त वह घर से गायब हो गया था।

