बड़ा हो गया है, आवारागर्दी की जगह कुछ काम कर ले; बेटे को चुभी बाप की बात; गोली मारकर की खुदकुशी

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक पिता के डांटने पर बेटा इतना ज्यादा आहत हो गया कि उसने खुद को गोली मारकर खुदखुशी कर ली। युवक की लाश एक खेत में पड़ी मिली। मृतक के सिर पर गोली लगने का घाव था और उसके शव के पास ही एक कट्टा पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना जिले के माता बसैया थाना इलाके में हुई, जहां मृत युवक की पहचान करुआ उर्फ जयदीप चौहान के रूप में हुई। पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक शराब पीने का आदी था, साथ ही आवारा घूमता रहता था और ग्रामीणों से भी लड़ता-झगड़ता रहता था। इसी बात को लेकर पिता ज्ञान सिंह ने उसे डांटा था और कहा था कि आवारा मत घूमा कर अब बड़ा हो गया है।

पिता की यही बात बेटे को नागवार गुजरी और इसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। युवक का शव गांव के पास ही एक खेत में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर जांच शुरू कर दी।

शुरुआती जांच व मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने इसे सुसाइड माना है। एसएसपी सुरेंद्र डाबर ने बताया कि 'मृतक शराब पीने और आवारा घूमने का आदी था। परिवार में कुछ कहा-सुनी हुई है। सिर में दाहिनी तरफ गोली लगी है पास में कट्टा पड़ा था। प्रथम दक्षता सुसाइड का मामला है हालांकि दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है।'