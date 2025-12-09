MP में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी, यहां पड़ेगी सर्दी की मार, कल्याणपुर सबसे ठंडा, सबसे गर्म कौन?

संक्षेप: MP weather: इस साल नवंबर में सर्दी अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में कुछ इलाकों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। जानिए राज्य के किन इलाकों में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान है।

MP weather: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्य तौर पर शुष्क रहा है। वहीं अगले 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में शीत लहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भोपाल, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, जबलपुर और सिवनी जैसे जिलों में कहीं-कहीं शीत लहर देखने को मिलने का अनुमान है। इसलिए इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायसेन जिले में कहीं-कहीं तीव्र शीत दिन का अनुमान है, इसके लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।

सबसे कम तापमान न्यूनतम तापमान इन इलाकों में दर्ज किया गया। कल्याणपुर (शहडोल) में 4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पचमढ़ी में 5, राजगढञ में 5.6, गिरवर में 6 और इंदौर में 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगर 5 सबसे अधिकतम तापमान वाले इलाकों की बात करें नर्मदापुरम में सबसे अधिक 31.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मंडला में 30, सागर में 29.6, बरसिया में 29.5 और भैरूंदा में 29.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।