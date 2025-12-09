Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Yellow alert issued for cold wave in MP, IMD update
MP में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी, यहां पड़ेगी सर्दी की मार, कल्याणपुर सबसे ठंडा, सबसे गर्म कौन?

MP weather: इस साल नवंबर में सर्दी अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में कुछ इलाकों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। जानिए राज्य के किन इलाकों में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान है।

Dec 09, 2025 02:45 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
MP weather: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्य तौर पर शुष्क रहा है। वहीं अगले 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में शीत लहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भोपाल, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, जबलपुर और सिवनी जैसे जिलों में कहीं-कहीं शीत लहर देखने को मिलने का अनुमान है। इसलिए इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायसेन जिले में कहीं-कहीं तीव्र शीत दिन का अनुमान है, इसके लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।

सबसे कम तापमान न्यूनतम तापमान इन इलाकों में दर्ज किया गया। कल्याणपुर (शहडोल) में 4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पचमढ़ी में 5, राजगढञ में 5.6, गिरवर में 6 और इंदौर में 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगर 5 सबसे अधिकतम तापमान वाले इलाकों की बात करें नर्मदापुरम में सबसे अधिक 31.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मंडला में 30, सागर में 29.6, बरसिया में 29.5 और भैरूंदा में 29.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

राजस्थान भोपाल के लिए अनुमान लगाया गया है कि आकाश साफ रहेगा। वहीं हल्का-फुल्का धुंध देखने को मिल सकता है। हवा की गति 5-8 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी। वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री तो न्यूनतम 7 डिग्री रहने का अनुमान है। आपको बताते चलें कि इस साल नवंबर में सर्दी अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भोपाल में लगातार 15 दिन तक शीतलहर चली थी। रिकॉर्ड की माने तो, साल 1931 के बाद शीतलहर के ये सबसे ज्यादा दिन हैं। दूसरी ओर 17 नवंबर की रात को पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो ओवरऑल रिकॉर्ड भी ज्यादा रहा।