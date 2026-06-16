MP के 34 जिलों के लिए बुधवार को येलो अलर्ट; चलेगी 40 से 50 की स्पीड से आंधी, साथ में होगी जोरदार बारिश
पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के भोपाल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कुछ स्थानो पर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।
मध्य प्रदेश में प्री-मॉनसून गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, जिसके असर से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से लेकर जोरदार बारिश हो रही है। जिसके चलते प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने ऐसा ही मौसम अगले कुछ दिन बने रहने की संभावना जताई है। इस बीच विभाग ने बुधवार (17 जून) को प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही बिजली कड़कने व आंधी आने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 18 जून, 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना जताई है। इससे पहले बीते दिन यानी सोमवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.6°C खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.8°C पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।
मंगलवार को इन 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 16 जून मंगलवार को प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन स्थानों पर 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
बुधवार (17 जून) को इन स्थानों पर बारिश का अलर्ट
विभाग ने बुधवार को प्रदेश के नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, आगर-मालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, देवास, सीहोर, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूनपपुर, बालाघाट, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, इस दौरान इन जिलों में 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और साथ ही गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
बीते दिन प्रदेश के किन इलाकों में हुई बारिश
सोमवार 15 जून को प्रदेश के खातेगांव 60 मिमी, बरेली 28 मिमी, बैरसिया 26.4 मिमी, तमिया 25 मिमी, मुंगावली 24 मिमी, घोड़ाडोंगरी 20 मिमी, इछावर 20 मिमी, श्यामपुर 18 मिमी, सागर 16.4 मिमी, अमरपुर 16 मिमी, भोपाल 14.7 मिमी, सेमरिया 14 मिमी, ग्यारसपुर 13.5 मिमी, अमरवाड़ा 12.2 मिमी, नलखेड़ा 12 मिमी, सिंगोड़ी 11 मिमी, शाहपुर 10.2 मिमी, सीहोर 10.1 मिमी, सतवास 9 मिमी, चिचोली 8 मिमी, इटारसी 8 मिमी, पांढुर्णा 8 मिमी, सिरोंज 8 मिमी, गुलाबगंज 8 मिमी, हरदा 7.9 मिमी, मोमन बड़ोदिया 7 मिमी, जैतहरी 6.4 मिमी, जैसीनगर 6.4 मिमी, नरसिंहगढ़ 6.2 मिमी, मकसूदनगढ़ 6 मिमी, बुधनी 6 मिमी, बमोरी 5 मिमी, नर्मदापुरम 5 मिमी, आष्टा 5 मिमी, विदिशा 5 मिमी, रीवा-हुजूर 4 मिमी, छिंदवाड़ा 3.8 मिमी, बिजुरी 3.6 मिमी, देवरी-रायसेन 3.1 मिमी, प्रभातपट्टन 3 मिमी, नसरुल्लागंज 3 मिमी, टिमरनी 2.5 मिमी, रायसेन 2.2 मिमी, गैरतगंज 2.2 मिमी, कोतमा 2 मिमी, पटेरा 2 मिमी, विजयराघवगढ़ 2 मिमी, सिवनी मालवा 2 मिमी, सौसर 2 मिमी, राजगढ़ 2 मिमी, नटेरन 2 मिमी, गंज बासौदा 1.6 मिमी, अशोकनगर 1 मिमी, कोलार 1 मिमी, बक्स्वाहा 1 मिमी, पचमढ़ी 1 मिमी, तेंदूखेड़ा-नरसिंहपुर 1 मिमी, गुना 0.7 मिमी, गौहरगंज 0.5 मिमी और सुल्तानपुर में 0.3 मिमी बारिश दर्ज की गई।
सोमवार को इन इलाकों में चली तेज आंधी
सीहोर में 56 kmph, भोपाल में 55kmph, सागर में 52kmph, ग्वालियर में 43kmph, बैतूल में 43kmph, आगर में 41kmph, अशोकनगर में 41kmph, बड़वानी में 41kmph, विदिशा में 39kmph, जबलपुर में 37kmph, रीवा में 37kmph, गुना में 35kmph, होशंगाबाद में 31kmph और उज्जैन में 30kmph की रफ्तार से हवा चली।
मौसम की प्रमुख विशेषताएं
मॉनसून की उत्तरी सीमा लगातार हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। जिसके असर से अगले 4-5 दिन के दौरान मध्य अरब सागर, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित चक्रवातीय परिसंचरण से पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ और तेलंगाना होते हुए दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश तक औसत समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर स्थित ट्रफ लगातार बनी हुई है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के 18 जून, 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।