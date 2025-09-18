yellow alert in many districts mp see heavy rain know madhya pradesh weather forecast एमपी में आज भी येलो अलर्ट; किन जिलों में होगी भारी बारिश, कहां पड़ेंगी बौछारें?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
एमपी में आज भी येलो अलर्ट; किन जिलों में होगी भारी बारिश, कहां पड़ेंगी बौछारें?

बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिकांश स्थानों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम का ताजा अपडेट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपालThu, 18 Sep 2025 03:52 PM
मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश वाला मौसम बन गया है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ग्वालियर, चंबल इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर जबकि भोपाल, जबलपुर, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, रीवा संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई है। दमोह, बैतूल, धार, रायसेन, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, भोपाल, सीहोर, बैतूल जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही भोपाल, विदिशा, राजगढ़, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योंपुरकलां, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है।

खबर अपडेट हो रही है।

