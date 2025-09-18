एमपी में आज भी येलो अलर्ट; किन जिलों में होगी भारी बारिश, कहां पड़ेंगी बौछारें?
बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिकांश स्थानों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम का ताजा अपडेट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश वाला मौसम बन गया है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ग्वालियर, चंबल इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर जबकि भोपाल, जबलपुर, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, रीवा संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई है। दमोह, बैतूल, धार, रायसेन, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, भोपाल, सीहोर, बैतूल जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही भोपाल, विदिशा, राजगढ़, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योंपुरकलां, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है।
