एमपी के इन 4 जिलों में बरसेंगे बदरा; मौसम विभाग का येलो अलर्ट, और कहां-कहां बारिश?
Madhya Pradesh Mausam: ऐसे में जब देश के कई राज्यों से मानसून वापसी की तैयारी कर रहा है, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग ने सूबे के चार जिलों के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश की चेतावनी दी है।
एक तरफ जहां तमाम सूबों से मानसून वापसी करने जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। रीवा, जबलपुर, सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में कुछ जगहों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई। वहीं इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने सूबे के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल, बुरहानपुर, खरगौन और बड़वानी जिलों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
