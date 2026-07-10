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MP में जमकर बरस रहे बदरा, छह जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; आंधी आने की भी आशंका

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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पश्चिमी विक्षोभ, जो कि उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में था, अब औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर चला गया है।

MP में जमकर बरस रहे बदरा, छह जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; आंधी आने की भी आशंका

मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है और इसके असर से प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। इस दौरान मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 5 जिलों के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं 50 जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान इन सभी जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने व बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश के सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना और मैहर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया है।

शुक्रवार को इन 50 जिलों में बिजली गिरने के साथ आँधी आने और बारिश होने की संभावना: भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्णा।

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शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार 11 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान बिजली चमकने के साथ ही 40 से 50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। विभाग ने 6 जिलों सतना, रीवा, मउगंज, मैहर, सीधी और सिंगरौली में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।

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बीते दिन कहां गिरा सबसे ज्यादा पानी

गुरुवार की बात करें तो प्रदेश के रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर पानी गिरा। जबकि भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई। बीते दिन सबसे अधिक बारिश छतरपुर जिले के गौरिहार में 182 मिमी दर्ज की गई। इस दौरान सबसे अधिक तापमान पृथ्वीपुर (निवाड़ी) में 35 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान खरगोन व शिवपुरी में 19-19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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मौसम की विशेष परिस्थितियां

10 जुलाई 2026 को सुबह 8.30 बजे भारतीय समयानुसार मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र उसी क्षेत्र में बना हुआ है। हालांकि, इससे संबंद्ध चक्रवातीय परिसंचरण औसत समुद्र तल से 9.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, गांगेय पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है और अब यह औसत समुद्र तल से 4.5 और 5.8 किलोमीटर के बीच देखा जा रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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