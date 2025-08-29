MP के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, अगले तीन दिन इन इलाकों के लिए IMD ने जारी की चेतावनी
मौसम विभाग ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, रीवा और सिंगरौली जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के भिंड, दतिया, निवाड़ी, नीमच, मंदसौर, गुना, विदिशा, आगर-मालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, पन्ना, सतना, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह अलर्ट आज रात तक के लिए जारी किया है।
शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक प्रदेश में पिछले 24 घंटो के मौसम की बात करें तो इस दौरान प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं, शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानो पर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर तथा इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस खंडवा में दर्ज किया गया। गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक 124 मिली मीटर बारिश प्रदेश के नेपानगर में दर्ज की गई।
प्रदेश में अगले 3 दिन इन जिलों में भारी बारिश की संभावना
29 अगस्त (शुक्रवार) को मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है।
30 अगस्त (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में बिजली गिरने और आंधी आने की भी आशंका है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश के अन्य सभी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है।
31 अगस्त (रविवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, देवास, सीहोर, खंडवा, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, छतरपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिजली गिरने व आंधी आने की भी संभावना जताई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है।
बीते दिन हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े
प्रदेश में बीते दिन नेपानगर में 124 मिली मीटर, हातोड़ में 92.5 मिमी, धार में 78 मिमी, गंधवानी में 65, बरघाट में 64.3, किरनापुर में 64.2, तिरला में 64, परसवाड़ा 57.2, खकनार 56, पंधाना 55, जीरापुर 53, गाडरवारा 49, तेंदूखेड़ा-नरसिंगपुर 48, गैरतगंज 45.2, रायसेन 44.8, देवरी-रायसेन 40, बड़ौदा 40, नलखेड़ा 39, रावटी 37, अंजड़ 36.8, अरेरा हिल्स 35.2, मोहगांव 35.2, पानसेमल 32.2. मनावर 32, उमरवन 31, मकसूदनगढ़ 31, महू 30.4, बड़ौद 30, नागदा 30, छिंदवाड़ा 29.8, उमरेठ 29.4, धरमपुरी तप्पा 29, राघौगढ़ 29, राजपुर 28, मेघनगर 28, महेश्वर 28, गौहरगंज 27.8, मलाजखंड 26.2, नटेरन 26, लटेरी 25.2, विदिशा 25. नारायणगंज 24.3, पीथमपुर 24, कुंभराज 24, पचमढ़ी 23, नबीबाग 22.9, लालबर्रा 22, बाजना 22, बुरहानपुर 21.6, चांद 21.4, राणापुर 21.1, ठिकरी 21, बिरसा 20.6, जुन्नारदेव 20.6, बड़वानी 20 और शमशाबाद में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां
मॉनसून ट्रफ़ वर्तमान में बीकानेर, कोटा, गुना, दमोह, पेंड्रा रोड, संबलपुर, पुरी से होकर पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। एक ट्रफ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तरी केरल तक, विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बने चक्रवातीय परिसंचरण तथा आंतरिक कर्नाटक से होकर माध्य समुद्र तल से 5.8 और 7.6 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है।