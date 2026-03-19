खंडवा में याकूब खान ने विधि विधान के साथ की हिन्दू धर्म में घर वापसी, बताई इसकी वजह
अशोक पालीवाल ने कहा की यह मंदिर सभी के लिए खुला है। याकूब खान जैसे भक्त हमारे यहां आते हैं और ईश्वर भक्ति की राह अपनाते हैं। अब तक महादेवगढ़ में 30 से अधिक लोग घर वापसी कर चुके हैं।
मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित महादेवगढ़ मंदिर में गुरुवार को एक खास आयोजन हुआ, जिसमें नगर निगम में चालक के पद पर कार्यरत याकूब खान ने हिन्दू नववर्ष के दिन कृष्ण भाव में रमकर घर वापसी की। याकूब खान की उम्र 41 वर्ष है और बचपन से ही उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति रही है। उन्होंने इस अवसर पर अपने जीवन को ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया।
बचपन से कृष्ण भक्ति की कहानी
याकूब खान ने बताया कि उनके जीवन में बचपन से ही भगवान कृष्ण की छवि विशेष स्थान रखती थी। उन्होंने कहा, कृष्ण की भक्ति मेरे जीवन का मार्गदर्शन रही है। अब मैं पूरी तरह से अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। याकूब ने आगे बताया कि उनका परिवार विशेषकर दादाजी सलामतउल्ला, जो खंडवा जिले के बोरगांव में एक मदरसे के संचालक हैं, उनके इस निर्णय के विरोधी थे।
महादेवगढ़ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना
महादेवगढ़ मंदिर के संचालक अशोक पालीवाल ने बताया कि याकूब खान ने उनसे मुलाकात कर अपने मन की बात साझा की। इसके बाद मंदिर में तत्काल विधि-विधान के अनुसार पूजा अर्चना कर, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ याकूब की घर वापसी करवाई गई। अशोक पालीवाल ने कहा की यह मंदिर सभी के लिए खुला है। याकूब खान जैसे भक्त हमारे यहां आते हैं और ईश्वर भक्ति की राह अपनाते हैं। अब तक महादेवगढ़ में 30 से अधिक लोग घर वापसी कर चुके हैं।
अन्य मुस्लिम भक्तों की तरह खुद को किया समर्पित
याकूब खान ने बताया कि इतिहास में कई मुस्लिमों ने भगवान कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम और भक्ति दिखाई। इनमें रसखान नामक कवि भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को प्रमुखता दी। याकूब ने कहा कि वह भी अपने शेष जीवन को इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में समर्पित करेंगे।
परिवार में विरोध और व्यक्तिगत निर्णय
याकूब खान के परिवार ने उनके इस निर्णय का काफी विरोध किया। उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी ने मुझे इस राह पर आने से रोका, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे इस मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। मैं अपने जीवन के शेष समय में पूरी निष्ठा के साथ कृष्ण भक्ति करना चाहता हूं। अशोक पालीवाल ने बताया कि मंदिर में आने वाले भक्त चाहे किसी भी धर्म या समुदाय से हों, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। याकूब खान का यह कदम समाज में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग किसी जाति या धर्म की सीमा में बंधा नहीं होता।
याकूब खान ने कहा निकालेंगे कांवड़ यात्रा
खंडवा महादेवगढ़ में याकूब खान का यह कदम धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की अच्छी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने याकूब की इस पहल का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। याकूब ने बताया कि वह कांवड़ यात्रा भी निकालेंगे और हिंदू धर्म को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।