'यहीं गोली मार दूंगा...'; MP में अवैध खनन रोकने गए तहसीलदार को खुलेआम धमकी, VIDEO वायरल

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खनन कार्य में लगे एक व्यक्ति द्वारा तहसीलदार सचिन भार्गव को ‘गोली मारने’ की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी और उसके पिता और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन रोकने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को खुलेआम धमकाने का मामला सामने आया है। आरोपी जयमंडल यादव ने तहसीलदार सचिन भार्गव को ‘गोली मारने’ की धमकी दी और अपने बेटे को बंदूक लाने को कहा। घटना गुरुवार दोपहर की जिसका वीडिया शुक्रवार को सामने आया है।

पुलिस ने इस मामले में जयमंडल यादव, उसके पिता लाखन यादव और बेटे विकुल यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरकारी जमीन से निकाली जा रही थी मिट्टी जानकारी के अनुसार, राजस्व टीम को बदरवास तहसील के ग्राम सड़बूड़ रोड स्थित सिंध नदी के पास सरकारी जमीन पर अवैध मिट्टी खनन किए जाने की सूचना मिली थी। इस पर तहसीलदार सचिन भार्गव राजस्व अमले के साथ खुद मौके पर पहुंचे। टीम में पटवारी, कोटवार और शासकीय वाहन चालक सुनील कुमार प्रजापति भी शामिल थे।

राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि घाट तक रेत खनन के लिए रास्ता बनाया जा रहा था। सरकारी जमीन पर एक हाईड्रा और दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से अवैध तौर पर मिट्टी का खनन किया जा रहा था। अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त करने का प्रयास किया, जिस पर आरोपियों ने राजस्व टीम का विरोध शुरू कर दिया।

धमकाते हुए आरोपी बोला- रुक जाइए नहीं तो गोली मार दूंगा इसी दौरान जयमंडल यादव ने तहसीलदार को धमकाते हुए कहा, ‘रुक जाइए, नहीं तो गोली मार दूंगा और जेल चला जाऊंगा।’ उसने कथित तौर पर अपने बेटे विकुल यादव से घर से बंदूक लाने को भी कहा, यह कहते हुए कि ‘आज इन सबको गोली मार दूंगा।’ आरोपियों ने राजस्व अमले के साथ गाली-गलौज की और सरकारी काम में बाधा डाली। ऐसा आरोप है कि इस हंगामे के बीच एक हाईड्रा और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से भगा दिया गया। हालांकि, मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को राजस्व अमले की टीम ने जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

कोटवार सुनील कुमार प्रजापति की शिकायत पर बदरवास थाना पुलिस ने जयमंडल यादव, उसके पिता लाखन यादव और बेटे विकुल यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि, अवैध खनन मध्य प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब खनन माफिया ने कानून-प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम चुनौतियां दी हैं।