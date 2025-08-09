Women Tied Rakhi To Shivraj Singh Chouhan on Raksha Bandhan 2025 Festival in Bhopal रक्षाबंधन पर बहनों से शिवराज का बड़ा वादा, 3000 तक बढ़ाई जाएगी लाडली बहना योजना की राशि, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Women Tied Rakhi To Shivraj Singh Chouhan on Raksha Bandhan 2025 Festival in Bhopal

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज रक्षाबंधन है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। हालांकि, अब बहनें इतनी सशक्त और शक्तिशाली हो गई हैं कि कई बहनें अपने भाइयों की रक्षा करने में सक्षम हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSat, 9 Aug 2025 02:54 PM
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में रक्षाबंधन का त्योहार उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से महिलाएं 'मामा के घर' पहुंचीं और उनकी कलाई पर राखी बांधी। शिवराज ने कहा कि जब तक उनकी सांसें हैं, वे बहनों के सुख, सम्मान और मुस्कान के लिए काम करते रहेंगे।

बहनों की सेवा मेरे लिए पूजा

शिवराज ने कहा कि बहनों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा के समान है। मेरे रहते कोई बहन यह नहीं कह सकती कि उसका कोई भाई नहीं है। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि इन्हें कई राज्यों ने अलग-अलग नामों से लागू किया है। इस मौके पर उन्होंने वादा किया कि लाडली बहना योजना की राशि को तीन हजार रुपये तक बढ़ाया जाएगा, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

शिवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मेरी प्यारी बहनों, आपके प्रेम की डोर मेरी कलाई पर बंधती है तो मुझे सेवा का संकल्प देती है। जब तक सांस है, आपके सुख, सम्मान और मुस्कान के लिए काम करता रहूंगा। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि इस राखी पर स्वदेशी का संकल्प भी लें। सभी भाई-बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

