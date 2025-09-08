MP में हथियार लेकर कोर्ट पहुंची महिला, बोली- मुझे जेल जाना है; अफरा-तफरी मची

मध्य प्रदेश के एक कोर्ट में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला हथियार लेकर पहुंच गई। वह हवा में हथियार लहराने लगी। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह उसे काबू में लिया। महिला ने बताया कि उसे जेल जाना है, इसलिए जानबूझकर हथियार लेकर आई है।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिला न्यायालय परिसर में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला अवैध हथियार लेकर पहुंच गई। महिला ने जब हाथ ऊपर कर हवा में हथियार लहराया तो वहां वकीलों और आम लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए महिला को पकड़ कर हथियार जब्त कर लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला का नाम रेखा राठौर है। वह अपने पति के साथ किसी केस की तारीख पर जिला न्यायालय आई थी। पूछताछ में महिला ने चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा मैं अपने पति से प्रताड़ित हूं और जानबूझकर अवैध हथियार लेकर आई थी, क्योंकि मुझे जेल जाना है।

महिला के इस बयान ने पुलिस और कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। पुलिस ने जब महिला से बातचीत की तो उसने कहा कि मेरा पति मुझे प्रताड़ित कर रहा है। इसको लेकर लगातार में कोर्ट में तारीख पर आ रही है, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गई हूं, इसलिए जेल जाना चाहती हूं।

पुलिस महिला को थाने लेकर गई और बाद उसके परिजनों को बुलाया। उसके बाद पुलिस ने उसके पति को बुलाया, लेकिन वह थाने नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने महिला को छोड़ दिया है। पुलिस ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान महिला और पति दोनों को बुलाया है।