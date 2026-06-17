पति की शिकायत करने जा रही थी थाने, मुरैना में महिला का रास्ते में ही मर्डर! लोहे की रॉड से सिर पर किया हमला
मध्यप प्रदेश के मुरैना में पति की शिकायत करने महिला थाने जा रही थी। थाने पहुंचने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद आरोपी पति फरार है। पुलिस उसे ढूंढ रही है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद जब वो शिकायत करने पुलिस स्टेशन जा रही थी, तभी रास्ते में उसका पीछा कर पति ने उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर लोहे की रॉड से हमलाकर उसकी हत्या कर दी है।
थाने पहुंचने से पहले ही कर दिया मर्डर
मामला मुरैना जिले के डिमनी पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहां के सहारियन का पूरा गांव में रहने वाले धर्मेंद्र और पत्नी के बीच मंगलवार दोपहर खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और धर्मेंद्र ने निशा को पीट दिया। इसकी शिकायत करने के लिए निशा पुलिस थाने जा रही थी। इस दौरान धर्मेंद्र ने थाने पहुंचने से पहले ही निशा को रास्ते में रोक लिया और लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में निशा को गंभीर चोटें आईं, जिसकी वजह से निशा की मौत हो गई। पुलिस को जानकारी मिली तो जांच के लिए मौके पर पहुंची। आरोपी पति धर्मेंद्र मौके से फरार हो गया है।
क्या बोली पुलिस
इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी विजय भदौरिया ने बताया कि धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी निशा पर उस समय हमला किया, जब वो पुलिस से मदद मांगने के लिए थाने जा रही थी। भदौरिया ने बताया कि आरोपी पति और निशा के बीच लड़ाई के बाद वो थाने जा रही थी, तभी धर्मेंद्र ने उसे रास्ते में रोक लिया और सिर के पीछे लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले के तुरंत बाद निशा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो गया है और अब पुलिस की टीमें आरोपी पति की तलाश कर रही हैं।
पति पर हत्या का केस दर्ज
इस घटना की जानकारी मृतक महिला के भाई ने पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच के बाद पाया कि महिला की मौत हो चुकी थी। डिमनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जितेंद्र दोहरे ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के शरीपर गंभीर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने बताया कि शरीर पर मिले चोट के निशान से साफ होता है कि महिला के साथ हिंसा की गई है। दोहरे ने बताया कि लोहे की रॉड से सिर पर हमले की बात भी साबित हो गई है, इसके अलावा शरीर पर कई चोट के निशान भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी पति पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि निशा की शादी 15 साल पहले धर्मेंद्र से हुई थी। दोनों से एक बेटा और तीन बेटियां हैं। पीड़िता के रिश्तेदारों ने बताया कि महिला को बार-बार घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता था। रिश्तेदारों ने बताया कि सिर्फ महिला का पति ही नहीं, बल्कि उसके परिजन भी महिला के साथ मारपीट करते थे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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