चोरी करने आए चोरों की बदली नीयत, उज्जैन में महिला के साथ बेटे के सामने किया गैंगरेप
मध्य प्रदेश के उज्जैन में खौफनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां खेत में रहने वाली एक महिला के साथ चोरी करने आए 5 चोरों ने गैंगरेप किया। चोरों ने बंदूक की नोक पर बेटे के सामने महिला को हवस का शिकार बनाया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 30 साल की एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन महिला को देखकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हैवानों ने महिला के बच्चे के सामने उसके साथ रेप किया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
बेटे के सामने बनाया हवस का शिकार
मामला उज्जैन के बड़नगर इलाके का है। यहां महिला अपने पति और बेटे के साथ खेत में रहती है। इस दौरान 5 चोर आए और पति को बंदूक की नोक पर रखकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद कुछ चोर विंडमिल से तार चुरा रहे थे, तभी एक की नजर महिला पर पड़ गई। महिला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि चोर, महिला और उसके बेटे को झाड़ियों में ले गए। यहां चोरों ने बेटे के सामने महिला के साथ गैंगरेप किया। इस दौरान बंदूक दिखाकर चोरों ने बेटे को चुप कराया। महिला ने बताया कि इस घटना के बाद से उनका बेटा गहरे सदमे में है।
इस मामले की जानकारी देते हुए रेप पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हमलवार उसे और उसके बेटे को पास की झाड़ियों में खींचकर ले गए थे। इस दौरान एक चोर ने उसके बच्चे के सामने उसके साथ रेप किया। इसके बाद बारी-बारी से सभी ने रेप किया। महिला ने बताया कि उसके बच्चे के सामने उसके साथ रेप किया गया, जिससे वो गहरे सदमे में चला गया है।
आरोपियों की पहचान को बनी टीम
इस घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, इस मामले में पीड़ित महिला और उनके बेटे का कहना है कि महिला के साथ बारी-बारी से सभी ने गैंगरेप किया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी ई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पहचान के लिए जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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