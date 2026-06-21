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चोरी करने आए चोरों की बदली नीयत, उज्जैन में महिला के साथ बेटे के सामने किया गैंगरेप

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
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मध्य प्रदेश के उज्जैन में खौफनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां खेत में रहने वाली एक महिला के साथ चोरी करने आए 5 चोरों ने गैंगरेप किया। चोरों ने बंदूक की नोक पर बेटे के सामने महिला को हवस का शिकार बनाया।

चोरी करने आए चोरों की बदली नीयत, उज्जैन में महिला के साथ बेटे के सामने किया गैंगरेप

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 30 साल की एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन महिला को देखकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हैवानों ने महिला के बच्चे के सामने उसके साथ रेप किया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बेटे के सामने बनाया हवस का शिकार

मामला उज्जैन के बड़नगर इलाके का है। यहां महिला अपने पति और बेटे के साथ खेत में रहती है। इस दौरान 5 चोर आए और पति को बंदूक की नोक पर रखकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद कुछ चोर विंडमिल से तार चुरा रहे थे, तभी एक की नजर महिला पर पड़ गई। महिला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि चोर, महिला और उसके बेटे को झाड़ियों में ले गए। यहां चोरों ने बेटे के सामने महिला के साथ गैंगरेप किया। इस दौरान बंदूक दिखाकर चोरों ने बेटे को चुप कराया। महिला ने बताया कि इस घटना के बाद से उनका बेटा गहरे सदमे में है।

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इस मामले की जानकारी देते हुए रेप पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हमलवार उसे और उसके बेटे को पास की झाड़ियों में खींचकर ले गए थे। इस दौरान एक चोर ने उसके बच्चे के सामने उसके साथ रेप किया। इसके बाद बारी-बारी से सभी ने रेप किया। महिला ने बताया कि उसके बच्चे के सामने उसके साथ रेप किया गया, जिससे वो गहरे सदमे में चला गया है।

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आरोपियों की पहचान को बनी टीम

इस घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, इस मामले में पीड़ित महिला और उनके बेटे का कहना है कि महिला के साथ बारी-बारी से सभी ने गैंगरेप किया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी ई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पहचान के लिए जांच की जा रही है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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