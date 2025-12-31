Hindustan Hindi News
भोपाल जा रही थी महिला, ट्रेन में भूल गई iPad, फिर रेलवे ने जो किया वो….

Dec 31, 2025 05:09 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
क्या हो जब आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हों और कोई खास या कीमती चीज भूल जाएं या कहिए छूट जाए! एक मिनट को तो आपकी सांसे ही ऊपर नीचे-होने लगेंगी। शायद दिमाग काम करना बंद कर दे और आप घबरा भी जाएं। ट्रेन में चीजें भूल या छूट जाने पर लोग अक्सर इस मोड में आ जाते हैं और हम आपसे कहें कि वो कीमती या खास चीज मिल जाए तो आपकी खुशी का शायद ठिकाना ही न रहे। ऐसा ही कुछ हुआ भोपाल जा रही एक महिला के साथ। महिला ने अपनी सबस जरूरी चीज ट्रेन में ही भूल गईं, लेकिन रेलवे ने जो किया उसे जानकर आपका भी दिल गदगद हो जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दिया नाम की यूजर ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को दक्षिण एक्सप्रेस से भोपाल जाते समय वह अपना iPad ट्रेन में ही भूल गई थीं। उन्होंने बताया कि उन्हें इसके खोने का एहसास एक घंटे बाद हुआ, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और वह काफी रोने लगीं।

दिया ने अपनी पोस्ट में आगे बताया कि उन्होंने रेलवे की हेल्पलाइन नंबर (#139) पर कॉल किया और 'रेल-मदद' (RailMadad) ऐप पर अपना सामान गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। हैरानी की बात यह है कि उन्हें बहुत जल्दी अपना iPad वापस मिल गया। उन्होंने अपनी 'X' पोस्ट में लिखा, "अचंभित करने वाली बात यह रही कि कुछ ही मिनटों के भीतर हमें हेल्पलाइन से कॉल आया। इसके बाद RPF (रेलवे सुरक्षा बल), ट्रेन के TTE और अगले स्टेशन 'इटारसी' के कर्मचारियों ने तुरंत इस पर कार्रवाई की। और मेरा iPad मिल गया!" बाद में अपनी टिप्पणियों (कमेंट्स) में उन्होंने बताया कि उस डिवाइस में उनके पढ़ाई के बहुत सारे नोट्स थे। उन्होंने मदद करने वाले विभिन्न रेल कर्मचारियों का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया।

इससे पहले भी, एक रेल यात्री की ओर से अपना खोया हुआ सामान तुरंत वापस पाने की एक और पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हुई थी। चेन्नई के एक न्यूरोसर्जन (दिमाग के डॉक्टर) 'वंदे भारत एक्सप्रेस' से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी कीमती घड़ी ट्रेन के वॉशरूम (शौचालय) में ही भूल गए हैं। उन्होंने तुरंत 'रेल-मदद' (RailMadad) ऐप पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। हैरानी की बात यह रही कि अधिकारियों ने मात्र 40 मिनट के भीतर घड़ी को ढूंढ निकाला और डॉक्टर को इसकी जानकारी दे दी।

