MP में सबसे ज्यादा शराब पीतीं हैं महिलाएं; ये क्या बोल गए कांग्रेस के जीतू पटवारी

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं देश के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में ज़्यादा शराब पीती हैं। उन्होंने कहा, जिस राज्य को कभी समृद्धि का प्रदेश कहा जाता था उसे भाजपा सरकार की नीचियों ने नशे में डूबा हुआ राज्य बना दिया है। ये बयान उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिया।

जीतू पटवारी ने सत्तारूढ़ दल पर शराब और नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया और दावा किया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि महिलाएं और लड़कियां नशे की लत की शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा, हमारी बहनें और बेटियां नशीली चीजों का सेवन करने लगी हैं। भाजपा ने लाडली बहना जैसी योजनाओं के नाम पर वोट मांगे, लेकिन महिलाओं को इन चीजों के सेवन से बचाने के लिए कभी गंभीर कदम नहीं उठाए। आज मध्य प्रदेश एक ऐसे राज्य बन गया है जहां भारत में सबसे ज़्यादा महिलाएं शराब का पीती हैं।