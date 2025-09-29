women died during garba dance with husband by heart attack in madhya pradesh एक दूजे का ना दामन छोड़ना ओ मेरे... पति संग गरबा करते हुए हार्ट अटैक से पत्नी की मौत, VIDEO, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़women died during garba dance with husband by heart attack in madhya pradesh

एक दूजे का ना दामन छोड़ना ओ मेरे... पति संग गरबा करते हुए हार्ट अटैक से पत्नी की मौत, VIDEO

मध्य प्रदेश से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है। पति के साथ गरबा डांस करती हुई एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोनों की इसी साल मई में शादी हुई थी। माता के मंदिर में डांस करते हुए महिला अचानक गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, खरगोन/मध्य प्रदेशMon, 29 Sep 2025 04:02 PM
share Share
Follow Us on
एक दूजे का ना दामन छोड़ना ओ मेरे... पति संग गरबा करते हुए हार्ट अटैक से पत्नी की मौत, VIDEO

मध्य प्रदेश से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है। पति के साथ गरबा डांस करती हुई एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोनों की इसी साल मई में शादी हुई थी। माता के मंदिर में डांस करते हुए महिला अचानक गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

मध्य प्रदेश खरगोन में गरबा करती हुई एक महिला की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। महिला अपने पति के साथ गरबा डांस कर रही थी। तभी वह अचानक डांस करते-करते जमीन पर गिरी और दम तोड़ दिया। घटना खरगोन जिले के भीकनगांव क्षेत्र के पलासी गांव की रविवार रात की बताई जा रही है। इसका वीडियो सोमवार सुबह सामने आया जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार भीकनगांव क्षेत्र के ग्राम पलासी की रहने वाली 19 साल की साल की सोनम अपने पति कृष्णपाल के साथ सिंगाजी मंदिर पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने गरबा कर रही थी। तभी नाचते हुए अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। लोगों ने तुरंत उसे उठाया और बचाने की कोशिश की, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बता दें कि सोनम की शादी इसी वर्ष मई माह में कृष्णपाल से हुई थी। दोनों पति-पत्नी साथ में माता के सामने कसम लूं मैं रब की, कसम ले तू रब की कभी एक दूजे का ना दामन छोड़ना ओ मेरे ढोलना... गीत पर डांस कर रहे थे। तभी सोनम जमीन पर गिर पड़ी। पहले तो लोगों को लगा कि यह उनके डांस का हिस्सा है, लेकिन जब वह नहीं उठी तो हड़कंप मच गया। परिजनों उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|