एक दूजे का ना दामन छोड़ना ओ मेरे... पति संग गरबा करते हुए हार्ट अटैक से पत्नी की मौत, VIDEO

मध्य प्रदेश खरगोन में गरबा करती हुई एक महिला की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। महिला अपने पति के साथ गरबा डांस कर रही थी। तभी वह अचानक डांस करते-करते जमीन पर गिरी और दम तोड़ दिया। घटना खरगोन जिले के भीकनगांव क्षेत्र के पलासी गांव की रविवार रात की बताई जा रही है। इसका वीडियो सोमवार सुबह सामने आया जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार भीकनगांव क्षेत्र के ग्राम पलासी की रहने वाली 19 साल की साल की सोनम अपने पति कृष्णपाल के साथ सिंगाजी मंदिर पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने गरबा कर रही थी। तभी नाचते हुए अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। लोगों ने तुरंत उसे उठाया और बचाने की कोशिश की, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।