कई मौतों के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, एक महिला ने खोल दी प्रशासन की पोल

संक्षेप: जीतू पटवारी ने कहा, ‘गंदे पानी से 13 मौतों के बाद जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी विधानसभा के लोगों से मिलने पहुंचे, तब एक बहन ने उनकी पोल खोल दी। महिला ने बताया कि पिछले दो वर्षों से गंदा पानी आ रहा है।’

मध्यप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने विधानसभा क्षेत्र में गंदे पानी की वजह से हुई 9 मौतों के बाद गुरुवार को प्रभावित इलाके भागीरथपुरा क्षेत्र का हाल जानने पहुंचे। वे बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के पार्षद कमल वाघेला भी मौजूद थे, जो कि बाइक को चला रहे थे। विजयवर्गीय जैसे ही भागीरथपुरा में पहुंचे और उन्होंने लोगों से बात की, तो जैसे सालों से लोगों के अंदर भरा गुस्सा फूट पड़ा। इलाके की महिलाओं ने शिकायत करते हुए बताया कि हम पिछले डेढ़-दो साल से गंदे पानी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने अपने विधायक विजयवर्गीय को बताया कि इलाके में पीने के पानी की लाइन में ड्रेनेज का गंदा पानी मिल रहा है। बारिश में सड़क का गंदा पानी हमारे घरों में घुस आता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयवर्गीय पर महिलाओं की पूरी बात सुने बिना वहां से गाड़ी बढ़ाकर चले जाने का आरोप लगाया।

महिला बोली- नर्मदा के पानी में मिल रहा नाले का पानी इलाके के लोगों से विजयवर्गीय की बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यहां की दो महिलाएं उन्हें शिकायती लहजे में अपनी समस्याएं बता रही हैं। इस दौरान एक महिला ने कहा 'आप चेम्बर की लाइन देखो, नर्मदा का पाइप और ड्रेनेज की लाइन दोनों आसपास हैं और नर्मदा की लाइन में गंदा पानी आ रहा है। बारिश में पूरा सीवेज का पानी घर में आ जाता है और घर की टंकी में जमा हो जाता है।' वहीं एक अन्य महिला ने कहा, वो गंदी नाली का इतना गंदा-गंदा बहकर घर में आता है ना, कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। जब बारिश हो ना आप तब आकर देखना।'

महिला बोली- पार्षद से दो साल से कर रहे शिकायत उनके जाने के बाद जब मीडिया ने इन महिलाओं से बात की तो सपना पाल नाम की महिला ने कहा, 'पीने के पानी की पाइपलाइन में ड्रेनेज की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आज काफी समय से लगभग साल-डेढ़ साल से हम लोग परेशान हैं। शिकायत देने जाते हैं टंकी पर इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीने के पानी को लेकर परेशान होते हुए हमें डेढ़-दो साल हो गए, इस बारे में हम पार्षद जी के पास शिकायत कर चुके हैं, वो हर बार कहते हैं ठीक है मैं करवाता हूं, मैं करवाता हूं। लेकिन आजतक हमारा कोई काम नहीं हुआ। पूरे मोहल्ले में हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहता है, हाल-फिलहाल में भी 10-12 लोग बीमार हो चुके हैं, ये भी (पास खड़ी महिला) दस्त-उल्टी से परेशान है। ये भी (एक अन्य महिला) अभी अस्पताल में भर्ती होकर आई है।'

पटवारी बोले- मंत्री जी ने बात सुने बिना आगे बढ़ा ली गाड़ी उधर भागीरथपुरा के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, 'गंदे पानी से 13 मौतों के बाद जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी विधानसभा के लोगों से मिलने पहुंचे, तब एक बहन ने उनकी पोल खोल दी। महिला ने बताया कि पिछले दो वर्षों से गंदा पानी आ रहा है। इस बारे में भाजपा पार्षद को बार-बार बताया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूरा मोहल्ला बीमार है। लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर मंत्री जी ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और बहन की बात तक नहीं सुनी।'

आगे उन्होंने कहा, 'मंत्री जी, इंदौर ने आपको जनमत देकर विधानसभा पहुंचाया है, लेकिन आपकी लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इन लोगों को ज़हर दिया। इसके बावजूद आपका रवैया और आपकी भाषा में अहंकार कूट कूट कर दिख रहा है। आख़िर भाजपा के अहंकारी नेताओं की बेशर्मी का पर्दा कब हटेगा?'

इससे पहले गुरुवार को किए एक अन्य ट्वीट में पटवारी ने लिखा, 'मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इस दुखद घटना में मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और आपकी सरकार के साथ भी खड़ी है। लेकिन आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखते हुए दोषी लोगों से इस्तीफा लीजिए और पीड़ित परिजनों की वास्तविक मदद सुनिश्चित कीजिए। सिर्फ़ बयान और इवेंट से उनका दर्द कम नहीं होगा। यह विषय राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपकी सरकार की लापरवाही पीड़ितों की जिंदगी को और अधिक कठिन बना रही है। इसलिए तत्काल हस्तक्षेप कर इंदौर को एक मजबूत और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दीजिए, जो जवाबदेही तय कर दोषियों से इस्तीफा ले सके।'