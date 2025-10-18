Hindustan Hindi News
दहेज में भैंस नहीं मिली, ग्वालियर में ससुरालवाले मारते थे; तंग आकर महिला ने पी लिया तेजाब

Sat, 18 Oct 2025 02:27 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
दहेज का दानव यूं तो हर साल सैकड़ो युवतियों की जान निगल जाता है। सामान्य तौर पर दहेज मे सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और महंगी गाड़ियों की मांग की जाती है, लेकिन ग्वालियर मे एक अजीब ही मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता को उसके ससुरालीवाले भैंस न लाने के कारण प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने तेजाब पीकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने पति, सास-ससुर और जेठ-जेठानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस की जांच मे पता चला कि ग्राम डमौर निवासी विमलेश बघेल की जिंदगी की शुरुआत ही संघर्षों से भरी रही। जन्म के एक साल बाद बीमारी से उसके पिता कमल सिंह बघेल की मौत हो गई। दो महीने बाद मां मीरा बाई भी गुजर गईं। तीन बहनों में सबसे छोटी विमलेश को उसके बड़े भाई महेंद्र बघेल ने पाला-पोसा, पढ़ाया और यथा संभव उसकी हर जरूरत पूरी की।

डांग में रहनेवाले बाबा गुढा निवासी भाई महेंद्र ने विमलेश की शादी दिनेश बघेल से तय की। शादी के कुछ नहीं देने पर ससुराल वालों ने कुछ ही महीनों बाद पति दिनेश, उसके माता-पिता, जेठ और जेठानी ने विमलेश को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। वे लोग उससे अक्सर कहते कि महिला के भाई ने उन्हें भैंस तक नहीं दी। विमलेश ने यह बात अपने भाई को बताई तो उसने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ दिन बाद फिर यातनाएं शुरू हो गईं।

जांच मे पता चला कि बीती रात ससुराल मे विमलेश के साथ फिर मारपीट की गई। अगले दिन उसके साथ ससुराल वालों ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया, जिससे वह सब कुछ सहकर भी बुरी तरह टूट गई। विमलेश ने घर में रखा तेजाब पी लिया। परिवार ने आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कुछ ही देर में विमलेश की मौत हो गई।

भाई महेंद्र बघेल ने ससुराल पक्ष पर बहन को सुसाइड के लिए विद्या बाई, जेठ हरिसिंह और जेठानी भावना बघेल के खिलाफ शिकायत उकसाने का आरोप लगाते हुए पति दिनेश बघेल, पिता इमरत बघेल, मां दर्ज कराई। सीएसपी किरण अहिरवार ने बताया कि पुलिस जांच में पुष्टि हुई है कि ससुराल पक्ष के लोग महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से तंग होकर महिला ने सुसाइड किया था। पांचों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी।

