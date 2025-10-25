Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़women australian cricketer molested in indore icc world cup
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से सड़क चलते छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से सड़क चलते छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: आइसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप के दौरान इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। घटना ने शहर की अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Sat, 25 Oct 2025 10:35 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

आइसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप के दौरान इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। घटना ने शहर की अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की गई। बाइक सवार आरोपी ने दोनों विदेशी खिलाड़ियों का पीछा किया और उनमें से एक को गलत तरीके से छू लिया। यह घटना खजराना रोड पर उस वक्त हुई, जब दोनों खिलाड़ी होटल से पास के कैफे की ओर पैदल जा रही थीं।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ऑस्ट्रेलिया की दो प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर होटल रेडिसन ब्लू से कैफे द नेबरहुड की ओर जा रही थीं। होटल से लगभग 500 मीटर दूर, खजराना रोड पर सफेद शर्ट और काली कैप लगाए एक युवक ने उनकी ओर बढ़ते हुए बाइक रोककर एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छू लिया। दोनों महिला खिलाड़ी घबरा गईं और तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को कॉल कर मदद मांगी। डैनी सिमंस को खिलाड़ियों ने लाइव लोकेशन और SOS अलर्ट भेजा। संदेश में लिखा था, “एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है और हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है।” सिमंस ने तत्काल स्थानीय सुरक्षा टीम टीएसएलओ दिपिन चक्रवर्ती और सुमति चंद्रा को सूचना दी, जबकि घटनास्थल पर मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने आगे बढ़कर खिलाड़ियों की मदद की और पुलिस को पूरी जानकारी दी।

शिकायत मिलने के बाद एमआइजी पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी अकील को गिरफ्तार किया। अकील खजराना निवासी है, जिस पर पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल वह आजाद नगर क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 78 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल दी है। रेडिसन ब्लू जैसे हाई-प्रोफाइल होटल में ठहरी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए न तो कोई महिला सुरक्षा अधिकारी तैनात थी और न ही पैदल निकलने पर सुरक्षा एस्कॉर्ट का इंतजाम किया गया था। पुलिस आयुक्त ने घटना के बाद विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल और इंटेलिजेंस यूनिट के अफसरों की कड़ी फटकार लगाई। यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ कि इतनी संवेदनशील स्थिति में खिलाड़ियों को बिना सुरक्षा पैदल जाने की अनुमति कैसे दी गई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|