इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से सड़क चलते छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: आइसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप के दौरान इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। घटना ने शहर की अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आइसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप के दौरान इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। घटना ने शहर की अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की गई। बाइक सवार आरोपी ने दोनों विदेशी खिलाड़ियों का पीछा किया और उनमें से एक को गलत तरीके से छू लिया। यह घटना खजराना रोड पर उस वक्त हुई, जब दोनों खिलाड़ी होटल से पास के कैफे की ओर पैदल जा रही थीं।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ऑस्ट्रेलिया की दो प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर होटल रेडिसन ब्लू से कैफे द नेबरहुड की ओर जा रही थीं। होटल से लगभग 500 मीटर दूर, खजराना रोड पर सफेद शर्ट और काली कैप लगाए एक युवक ने उनकी ओर बढ़ते हुए बाइक रोककर एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छू लिया। दोनों महिला खिलाड़ी घबरा गईं और तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को कॉल कर मदद मांगी। डैनी सिमंस को खिलाड़ियों ने लाइव लोकेशन और SOS अलर्ट भेजा। संदेश में लिखा था, “एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है और हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है।” सिमंस ने तत्काल स्थानीय सुरक्षा टीम टीएसएलओ दिपिन चक्रवर्ती और सुमति चंद्रा को सूचना दी, जबकि घटनास्थल पर मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने आगे बढ़कर खिलाड़ियों की मदद की और पुलिस को पूरी जानकारी दी।

शिकायत मिलने के बाद एमआइजी पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी अकील को गिरफ्तार किया। अकील खजराना निवासी है, जिस पर पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल वह आजाद नगर क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 78 के तहत एफआईआर दर्ज की है।