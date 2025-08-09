woman who came to shop engaged in conversation and took away jewellery worth lakhs viral in CCTV footage दुकानदार से मुस्कुराकर कर रही थी बात, जाते ही मालिक को लगा 440 का झटका, CCTV से खुला राज, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
दुकानदार से मुस्कुराकर कर रही थी बात, जाते ही मालिक को लगा 440 का झटका, CCTV से खुला राज

MP News: मध्य प्रदेश के आगर मलवा के नलखेड़ा में एक दुकान में हुई चोरी की घटना के संबंध में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दुकान संचालक मुकेश सोनी की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात महिला की तलाश तेज कर दी है।

Sat, 9 Aug 2025 02:23 PM
रक्षा बंधन को लेकर सभी दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के आगर मलवा में एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझाकर डेढ़ लाख के गहने चुरा लिए। घटना की जानकारी तब मिली, जब दुकानदार ने देखा कि शोकेस में रखे गहने गायब हैं। इसके बाद वह भागते हुए थाने पहुंचा और इसकी शिकायत की।

संचालक मुकेश सोनी ने बताया कि शुक्रवार को दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। इसी दौरान एक महिला दुकान पर आई और सोने-चांदी के आभूषण देखने लगी। इस दौरान वह मुस्कुरा- मुस्कुराकर बात भी कर रही थी। उसने विभिन्न डिजाइनों के बहाने दुकानदार का ध्यान बंटाया और शोकेस का दराज खोलकर आभूषणों की डिब्बी चुरा ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें महिला की चोरी साफ दिखाई दे रही है।

मुकेश सोनी ने आगे बताया कि जब महिला चली गई तो शोकेस पर ध्यान गया। शोकेस में रखे गहने गायब दिखे। इसके बाद सीसीटीवी की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज में महिला चोरी करते हुए नजर आ रही है। घटना के बाद वे अन्य दुकानदारों के साथ नलखेड़ा थाने पहुंचे और महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

