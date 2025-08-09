दुकानदार से मुस्कुराकर कर रही थी बात, जाते ही मालिक को लगा 440 का झटका, CCTV से खुला राज

MP News: मध्य प्रदेश के आगर मलवा के नलखेड़ा में एक दुकान में हुई चोरी की घटना के संबंध में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दुकान संचालक मुकेश सोनी की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात महिला की तलाश तेज कर दी है।

रक्षा बंधन को लेकर सभी दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के आगर मलवा में एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझाकर डेढ़ लाख के गहने चुरा लिए। घटना की जानकारी तब मिली, जब दुकानदार ने देखा कि शोकेस में रखे गहने गायब हैं। इसके बाद वह भागते हुए थाने पहुंचा और इसकी शिकायत की।

संचालक मुकेश सोनी ने बताया कि शुक्रवार को दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। इसी दौरान एक महिला दुकान पर आई और सोने-चांदी के आभूषण देखने लगी। इस दौरान वह मुस्कुरा- मुस्कुराकर बात भी कर रही थी। उसने विभिन्न डिजाइनों के बहाने दुकानदार का ध्यान बंटाया और शोकेस का दराज खोलकर आभूषणों की डिब्बी चुरा ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें महिला की चोरी साफ दिखाई दे रही है।