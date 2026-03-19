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ग्वालियर में लड्डू गोपाल तलाश में दर-दर भटक रही महिला , अब थाने पहुंचकर पुलिस से लगाई गुहार

Mar 19, 2026 05:55 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
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महिला ने मूर्ति से इतना लगाव होने की वजह बताते हुए कहा कि करीब 30 साल पहले उनकी मां ने लड्डू गोपाल की यह मूर्ति उन्हें दी थी। 5 साल पहले मां का निधन होने के बाद यह मूर्ति ही उनकी सबसे खास निशानी बन गई थी।

ग्वालियर में लड्डू गोपाल तलाश में दर-दर भटक रही महिला , अब थाने पहुंचकर पुलिस से लगाई गुहार

आपने भगवान के भक्तों की कई हैरान करने वाली कहानियां सुनी होंगी... और ग्वालियर से भी हैरान करने वाली एक ऐसी ही कहानी सामने आई है, यहां पर एक महिला भक्त अपने लड्डू गोपाल की तलाश में दर-दर भटक रही है। दरअसल महिला के लड्‌डू गोपाल की मूर्ति कहीं खो गई, तो महिला उनकी तलाश में मदद मांगने के लिए थाने जा पहुंची और वहां पुलिस से मूर्ति को खोजने के लिए सहायता की गुहार लगाई। जब पुलिस ने उससे कहा कि आप इस बारे में लिखित शिकायत दे दीजिए, तो महिला ने ऐसा कराने से मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो हमारे भगवान को थाने या कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि भगवान को इस तरह का कोई भी कष्ट हो।

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यह मामला ग्वालियर के अलकापुरी इलाके से सामने आया है, जहां पर रहने वाली विजया शर्मा करीब दो महीने से अपने खोए हुए लड्डू गोपाल की मूर्ति की तलाश कर रही हैं। इतना ही नहीं जब सारी कोशिशों के बाद भी मूर्ति नहीं मिली तो इस महिला ने मूर्ति को ढूंढकर लाकर देने पर इनाम देने की घोषणा भी कर दी, हालांकि उसने इनाम की राशि का खुलासा नहीं किया। फरियादी विजया शर्मा ने बताया कि वे अपनी बहन के साथ खरीदारी करने बाजार गई थीं और इस दौरान लड्‌डू गोपाल की मूर्ति को भी अपने साथ ले गई थीं। हालांकि बाजार में घूमने के दौरान उनके हाथों से मूर्ति कहीं गिरकर खो गई। उन्होंने बताया कि वह मूर्ति उनके लिए सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि मां की यादों से जुड़ी अनमोल धरोहर है।

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महिला ने मूर्ति से इतना लगाव होने की वजह बताते हुए कहा कि करीब 30 साल पहले उनकी मां ने लड्डू गोपाल की यह मूर्ति उन्हें दी थी। 5 साल पहले मां का निधन होने के बाद यह मूर्ति ही उनकी सबसे खास निशानी बन गई थी। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि मां की आखिरी निशानी को संभाल नहीं पाई। कई दिनों तक अपने स्तर पर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो मैंने कोतवाली जाकर मदद मांगी है। वहीं सीएसपी मनीष यादव ने कहा इस तरह के मामलों में मूर्ति का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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