महिला का गला रेता... अंग काटा, गहने के लिए पार की हदें; जूते के निशान देख कांप गए लोग

Madhya Pradesh News: छिंदवाड़ा जिले के परासिया नगर के वार्ड 16 में 66 वर्षीय विमला सनोड़िया की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, परासिया नगर के वार्ड 16 में विमला सनोड़िया (65) की उनके घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने उसके शरीर के अंग को काट कर सोने के गहने लूट लिए और फरार हो गए।

खून से सना कमरा, दिखे जूते के निशान पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10 बजे एक बच्चे ने विमला के घर का दरवाजा खुला देखा। इसके बाद उसने पड़ोसियों को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद एक महिला पड़ोसी ने मौके पर पहुंची और घर के अंदर गई। अंदर का नजारा देख वह कांपने लगी। उसने देखा कि विमला का शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा है। कान, नाक और उंगलियां काटकर गहने निकाले गए थे। कमरे में खून फैला था और टाइल्स पर खून से सने जूते के निशान थे।

पूजा घर तक खून के निशान इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, हत्यारे इतने बेखौफ थे कि जूते पहनकर पूरे घर में घूमे। यहां तक की पूजा घर में भी गए। पुलिस के अनुसार, देखने से लगता है कि अपराधी शातिर और आदतन थे। संभव है कि पहले से अपराधियों को सभी बातों की जानकारी थी।

तो अकेलेपन का उठाया फायदा? पड़ोसियों के अनुसार, मृतका के घर में पुताई का काम चल रहा था। मजदूर शाम में काम खत्म कर चले गए थे। इसके बाद मृतका घर में अकेली थीं। ऐसे में पुलिस को शक है कि हत्यारों ने घटना से पहले रेकी की और मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया।