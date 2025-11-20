MP में चलती बस में महिला निशानेबाज से छेड़छाड़, 2 चालकों समेत 3 लोग गिरफ्तार
भोपाल से पुणे जा रही यात्री बस में 30 साल की महिला निशानेबाज से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में इंदौर पुलिस ने एक निजी ट्रेवल्स के इस वाहन के दो चालकों और एक क्लीनर को को गिरफ्तार किया है।
डीसीपी श्रीकृष्ण लालचंदानी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि महिला निशानेबाज की शिकायत पर वर्मा ट्रेवल्स की बस के दो चालकों-अरविंद वर्मा (35) और परमेंद्र गौतम (52) के साथ ही क्लीनर दीपक मालवीय (27) को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला भोपाल में एक राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद 16 नवंबर की रात यात्री बस से पुणे के लिए रवाना हुई थी। नशे में धुत आरोपियों ने रास्ते में महिला की सीट पर बार-बार जाकर उसे बुरी नीयत से छुआ और उसके साथ बदसलूकी की।
डीसीपी ने बताया कि यात्री बस भोपाल से इंदौर होते हुए पुणे जा रही थी और इसमें करीब 50 लोग सवार थे, लेकिन इनमें किसी भी व्यक्ति ने पीड़ित महिला की मदद नहीं की।
उन्होंने बताया कि बस उस वक्त इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र से गुजरी, जब पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की जांच कर रही थी। सड़क पर पुलिस को देखकर पीड़ित महिला में हिम्मत जगी और उसने आरोपियों की हरकतों का विरोध शुरू किया जिसके बाद वे बस छोड़कर फरार हो गए थे।
लालचंदानी ने बताया कि पुलिस ने निजी ट्रेवल्स के संचालक से बात करके दूसरे चालक और क्लीनर का इंतजाम कराया जिसके बाद अंतरराज्यीय यात्री बस को गंतव्य के लिए रवाना किया गया था।
डीसीपी ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने कहा कि निजी ट्रेवल्स की जिस यात्री बस में महिला निशानेबाज का यौन उत्पीड़न किया गया था, उसे जल्द ही जब्त किया जाएगा।