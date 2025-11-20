Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Woman shooter sexually harassed on running bus three including drivers held
MP में चलती बस में महिला निशानेबाज से छेड़छाड़, 2 चालकों समेत 3 लोग गिरफ्तार

MP में चलती बस में महिला निशानेबाज से छेड़छाड़, 2 चालकों समेत 3 लोग गिरफ्तार

संक्षेप:

भोपाल से पुणे जा रही यात्री बस में 30 साल की महिला निशानेबाज से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में इंदौर पुलिस ने एक निजी ट्रेवल्स के इस वाहन के दो चालकों और एक क्लीनर को को गिरफ्तार किया है।

Thu, 20 Nov 2025 09:36 PMSubodh Kumar Mishra भाषा, इंदौर
share Share
Follow Us on

भोपाल से पुणे जा रही यात्री बस में 30 साल की महिला निशानेबाज से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में इंदौर पुलिस ने एक निजी ट्रेवल्स के इस वाहन के दो चालकों और एक क्लीनर को को गिरफ्तार किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीसीपी श्रीकृष्ण लालचंदानी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि महिला निशानेबाज की शिकायत पर वर्मा ट्रेवल्स की बस के दो चालकों-अरविंद वर्मा (35) और परमेंद्र गौतम (52) के साथ ही क्लीनर दीपक मालवीय (27) को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला भोपाल में एक राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद 16 नवंबर की रात यात्री बस से पुणे के लिए रवाना हुई थी। नशे में धुत आरोपियों ने रास्ते में महिला की सीट पर बार-बार जाकर उसे बुरी नीयत से छुआ और उसके साथ बदसलूकी की।

डीसीपी ने बताया कि यात्री बस भोपाल से इंदौर होते हुए पुणे जा रही थी और इसमें करीब 50 लोग सवार थे, लेकिन इनमें किसी भी व्यक्ति ने पीड़ित महिला की मदद नहीं की।

उन्होंने बताया कि बस उस वक्त इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र से गुजरी, जब पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की जांच कर रही थी। सड़क पर पुलिस को देखकर पीड़ित महिला में हिम्मत जगी और उसने आरोपियों की हरकतों का विरोध शुरू किया जिसके बाद वे बस छोड़कर फरार हो गए थे।

लालचंदानी ने बताया कि पुलिस ने निजी ट्रेवल्स के संचालक से बात करके दूसरे चालक और क्लीनर का इंतजाम कराया जिसके बाद अंतरराज्यीय यात्री बस को गंतव्य के लिए रवाना किया गया था।

डीसीपी ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने कहा कि निजी ट्रेवल्स की जिस यात्री बस में महिला निशानेबाज का यौन उत्पीड़न किया गया था, उसे जल्द ही जब्त किया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|