MP के होटल में बड़ा कांड, सीक्रेट कैमरा लगाकर महिला मित्र ने बनाया अश्लील वीडियो; 1 लाख की फिरौती

ग्वालियर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने दोस्त को फंसाने के लिए होटल के कमरे में सीक्रेट कैमरा लगाया। फिर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। एक लाख की फिरौती भी मांगी।

ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां होटल विराट के कमरे में सीक्रेट कैमरा लगाकर युवक-युवती का अश्लील वीडियो बनाया गया और उसके सहारे युवक को ब्लैकमेल किया गया। आरोपियों ने उससे एक लाख रुपए की फिरौती भी मांगी।

मामला तब खुला जब पीड़ित युवक ने डर के चलते आरोपियों को 5 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद लगातार बढ़ती मांग और धमकियों से परेशान होकर युवक ने पुलिस से शिकायत की।

ऐसे रचा गया षड्यंत्र जांच में सामने आया कि होटल का कमरा पीड़ित की दोस्त महिला मित्र ने पहले से बुक कराया था। उसी छात्रा ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर कमरे में गुप्त कैमरा फिट किया था। योजना के मुताबिक, वीडियो बनाकर युवक को बदनाम करने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठने की साजिश रची गई थी।

पुलिस का ऐक्शन शिकायत मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने तकनीकी जांच और साइबर टीम की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी हिना खान ने बताया कि आरोपियों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कैमरा बरामद किया गया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या उन्होंने इससे पहले भी इस तरह की वारदातें की हैं।