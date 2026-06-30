ग्वालियर में पत्नी ने पति पर फेंका खौलता हुआ पानी, दामोद को बचाने में ससुर भी झुलसा; इस बात पर हुआ था विवाद
महिला का कहना है कि शादी के बाद से पति का व्यवहार उसके प्रति बेहद खराब रहा है और शराब पीने की बात को लेकर कपल के बीच अक्सर झगड़े होते आए हैं। महिला का दावा है कि इसी दौरान पति नियमित रूप से महिला के साथ मारपीट और उत्पीड़न करता आया है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पति-पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद के बाद महिला ने अपने पति पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया, जिससे कि वह बुरी तरह झुलस गया। घटना के वक्त महिला के पिता भी पास में खड़े हुए थे, और बीच-बचाव करने की कोशिश में उनके पैर भी इस घटना में झुलस गए। मामले की जानकारी देते हुए मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 27 जून की दोपहर डबरा सिटी पुलिस स्टेशन केप पिछोर तिराहा मोहल्ले में हुई और पीड़ित शख्स की पहचान 30 वर्षीय भूपेंद्र सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है। उनका आरोप है कि बहस के दौरान उनकी पत्नी ने उन पर गर्म पानी डाल दिया। पति की शिकायत पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) जयराज कुबेर ने बताया कि, 'यह मामला डबरा सिटी पुलिस स्टेशन का है, जिसमें शिकायतकर्ता भूपेंद्र सिंह कुशवाहा (30) ने बताया कि उनकी पत्नी ने उन पर गर्म पानी डाल दिया।' उन्होंने बताया कि 'दंपति के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और इसी दौरान महिला ने घर छोड़कर जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद महिला के परिवार वाले दोनों को समझाने आए थे।'
परिजनों के समझाने पर मान गई थी महिला
पुलिस ने आगे बताया, 'परिजनों से बातचीत के बाद महिला घर पर ही रुकने को तैयार हो गई थी। इसी बीच उसका पति नशे की हालत में घर आया और उसके साथ मारपीट कर दी। जिसके बाद महिला ने घर में इंडक्शन स्टोव पर दाल बनाने के लिए गर्म किए जा रहे पानी का बर्तन उठाया और उसमें रखा खौलता पानी पति पर फेंक दिया, जिससे कि वह बुरी तरह झुलस गया।'
दामाद को बचाने में ससुर भी झुलसा
पुलिस के मुताबिक, 'इस घटना में पीड़ित पति की कमर और पैरों में चोटें आई है। साथ ही, घटना के वक्त दामाद के पास में खड़े महिला के पिता भी बीच-बचाव करने की कोशिश में पैरों पर झुलस गए। एएसपी कुबेर ने आगे बताया कि इस मामले में महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।'
महिला ने बताई पानी फेंकने की यह वजह
प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति शराब का आदी है और इस बात को लेकर शादी के बाद से ही कपल के बीच अक्सर झगड़े होते आ रहे थे। जिसके चलते पति नियमित रूप से उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न करता आया है। घटना के दिन भी आदमी ने वही हरकत दोहराई और उनकी बहस हिंसा में बदल गई, जिसके बाद उसने कथित तौर पर उस पर खौलता हुआ पानी डाल दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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