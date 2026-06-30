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ग्वालियर में पत्नी ने पति पर फेंका खौलता हुआ पानी, दामोद को बचाने में ससुर भी झुलसा; इस बात पर हुआ था विवाद

Sourabh Jain पीटीआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
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महिला का कहना है कि शादी के बाद से पति का व्यवहार उसके प्रति बेहद खराब रहा है और शराब पीने की बात को लेकर कपल के बीच अक्सर झगड़े होते आए हैं। महिला का दावा है कि इसी दौरान पति नियमित रूप से महिला के साथ मारपीट और उत्पीड़न करता आया है।

ग्वालियर में पत्नी ने पति पर फेंका खौलता हुआ पानी, दामोद को बचाने में ससुर भी झुलसा; इस बात पर हुआ था विवाद

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पति-पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद के बाद महिला ने अपने पति पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया, जिससे कि वह बुरी तरह झुलस गया। घटना के वक्त महिला के पिता भी पास में खड़े हुए थे, और बीच-बचाव करने की कोशिश में उनके पैर भी इस घटना में झुलस गए। मामले की जानकारी देते हुए मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 27 जून की दोपहर डबरा सिटी पुलिस स्टेशन केप पिछोर तिराहा मोहल्ले में हुई और पीड़ित शख्स की पहचान 30 वर्षीय भूपेंद्र सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है। उनका आरोप है कि बहस के दौरान उनकी पत्नी ने उन पर गर्म पानी डाल दिया। पति की शिकायत पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) जयराज कुबेर ने बताया कि, 'यह मामला डबरा सिटी पुलिस स्टेशन का है, जिसमें शिकायतकर्ता भूपेंद्र सिंह कुशवाहा (30) ने बताया कि उनकी पत्नी ने उन पर गर्म पानी डाल दिया।' उन्होंने बताया कि 'दंपति के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और इसी दौरान महिला ने घर छोड़कर जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद महिला के परिवार वाले दोनों को समझाने आए थे।'

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परिजनों के समझाने पर मान गई थी महिला

पुलिस ने आगे बताया, 'परिजनों से बातचीत के बाद महिला घर पर ही रुकने को तैयार हो गई थी। इसी बीच उसका पति नशे की हालत में घर आया और उसके साथ मारपीट कर दी। जिसके बाद महिला ने घर में इंडक्शन स्टोव पर दाल बनाने के लिए गर्म किए जा रहे पानी का बर्तन उठाया और उसमें रखा खौलता पानी पति पर फेंक दिया, जिससे कि वह बुरी तरह झुलस गया।'

दामाद को बचाने में ससुर भी झुलसा

पुलिस के मुताबिक, 'इस घटना में पीड़ित पति की कमर और पैरों में चोटें आई है। साथ ही, घटना के वक्त दामाद के पास में खड़े महिला के पिता भी बीच-बचाव करने की कोशिश में पैरों पर झुलस गए। एएसपी कुबेर ने आगे बताया कि इस मामले में महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।'

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महिला ने बताई पानी फेंकने की यह वजह

प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति शराब का आदी है और इस बात को लेकर शादी के बाद से ही कपल के बीच अक्सर झगड़े होते आ रहे थे। जिसके चलते पति नियमित रूप से उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न करता आया है। घटना के दिन भी आदमी ने वही हरकत दोहराई और उनकी बहस हिंसा में बदल गई, जिसके बाद उसने कथित तौर पर उस पर खौलता हुआ पानी डाल दिया।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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